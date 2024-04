Skatteminister Jeppe Bruus er også hoppet med på den allestedsværende podcastbølge.

Ministeren, der det seneste halve år har stået på mål for den ene mere eller mindre utrolige historie om fejl i det nye system til ejendomsvurderinger efter den anden, vil i en ny podcast med titlen 'Et glas med Bruus' ifølge programteksten 'belyse relevante skattepolitiske emner fra forskellige vinkler.'

Emnet for programmets første afsnit er da også netop de nye ejendomsvurderinger.

Undervejs i programmet kommer skatteministeren med en sammenligning, der ifølge Gitta Ravn er direkte smagløs.

Gitta Ravn er én af de danskere, der i særlig høj grad har haft besvær ved de nye ejendomsvurderinger.

Hun er nemlig endt med at skulle betale boligskatten for 13 af sine naboer, fordi hun har købt et nybygget hus i et helt nyt boligkvarter. En situation, det nye ejendomsvurderingssystem ikke kunne håndtere.

»Sådan en kommentar om, at det er helt normalt, at der sker fejl og det bare er sådan det er, er en manglende erkendelse af den situation, som jeg og mange andre står i,« siger Gitta Ravn til B.T.

»Generelt har jeg desværre oplevet en arrogance fra systemet i forhold til problemerne,« fortsætter hun.

Jeppe Bruus siger nemlig i podcasten, at det er helt normalt, at ejendomsmæglerne og eksperter i boliger på tv har svært ved at vurdere, hvad en bolig er værd.

»Jeg elsker boligprogrammer – og Hammerslag,« lyder det fra en begejstret skatteminister, før han fortsætter:

»I løbet af 2023-sæsonen baseret på 28 gæt kan man se, at hold Vest har gættet mere end 20 procent forkert i alt fire af gangene. Og at hold Øst hele 11 procent af gangene har gættet mere end 20 procent forkert.«

Dén sammenligning med det populære DR-program skulle skatteministeren altså ifølge Gitta Ravn havde ladet være med at lave.

Der er dog også lidt ros til Jeppe Bruus.

»Faktisk synes jeg, at navnet på podcasten er meget sjovt. Det er sådan set også fint nok, at han laver en podcast. Jeg ville bare hellere se, at der generelt blev lagt en mindre arrogant stil an over for vores situation, og man fik problemerne løst,« siger Gitta Ravn.

Siden lanceringen af 'Et glas med Bruus' den 22. marts har podcasten fået en større bunke kritiske kommentarer med på vejen på blandt andet Skatteministeriets profil på det sociale medie X.

I dag har vi udgivet første episode af podcastserien ”Et glas med Bruus”, hvor skatteminister @JeppeBruus løbende vil dykke ned i et relevant skattepolitisk emne sammen sine gæster.



Find den der, hvor du lytter til podcasts!https://t.co/hYcncauQY2#dkpol pic.twitter.com/OxzWCC7OFL — Skatteministeriet (@skmdk) March 22, 2024

Flere undrer sig over, hvorfor skatteborgerne skal betale for, at der laves en podcast med ministeren.

Skatteministeriet skriver i en mail til B.T., at man ikke har et konkret beløb på, hvad det koster at lancere podcasten, da den er produceret af ministeriets egne medarbejdere, og ingen af gæsterne i podcasten modtager betaling for at medvirke.

B.T. ville gerne have lavet et interview med Jeppe Bruus om, hvorfor han mener, det er nødvendigt for ham selv og ministeriet at producere en podcast, men det har han ikke ønsket at deltage i.

Skatteministeriet oplyser, at det første afsnit af 'Et glas med Bruus' er blevet aflyttet 1.200 gange.