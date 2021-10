Hun er Mette Frederiksens tætteste allierede og kendt som arbejdsnarkoman, kontrollerende og til tider brutal.

Nu er Statsministeriets departementschef, Barbara Bertelsen, blevet helt central i minkskandalen, hvor en fortrolig sms-korrespondance viser, hvordan Mette Frederiksens højre hånd opererer bag de lukkede døre.

Vi skal tilbage til en afgørende novemberaften sidste år.

Klokken er slået 19.56 den 9. november. Dagen før har pressen fundet ud af, at tvangsaflivningen af mink var ulovlig.

Nu skal Barbara Bertelsen beskytte Mette Frederiksen og sørge for, at fødevareminister Mogens Jensen tager hele skraldet.

'Hvornår kommunikerer I og lægger jer ned og ruller jer, som vi vendte ;),« skriver hun til Mogens Jensens departementschef i Miljø- og Fødevareministeriet, Henrik Studsgaard, i en sms.

Henrik Studsgaard svarer prompte tilbage:

'Lige om lidt – vi skal have godkendt og præciseret brevet til minkavlerne'.

Barbara Bertelsen, departementschef i Statsministeriet ved Folketingets åbning på Christiansborg, tirsdag den 6. oktober 2020.

Det er højintense timer i det, der siden er døbt minkskandalen. 15 millioner mink er blevet beordret aflivet af Mette Frederiksen fem dage forinden, og nu ved offentligheden, at statsministerens ordre var ulovlig.

Barbara Bertelsen har selv presset meget på for at handle hurtigt og resolut.

Men problemet er, at minkavlerne har fået et brev, hvor de får direkte ordre på at aflive deres mink. Og det er bundulovligt.

Så nu skal Mogens Jensen tage skraldet i et nyt brev, hvor aflivningen kun er en opfordring.

'I offentlighed er det vigtigt at erkende, at der en fejl, som man beklager – ikke kun i brevet. Men hele rodet om hjemmel. Bare hiv plasteret helt af ;),' skriver Barbara Bertelsen til Henrik Studsgaard klokken 20.04.

Henrik Studsgaard svarer:

'Ja, når brevet er sendt, tager vi fat i Ritzau,'

Men Barbara Bertelsen er slet ikke tilfreds med håndteringen og det nye brev til minkavlerne.

'Har I ikke erkendt, der er begået en fejl? Lyder som endnu en omgang, som gør mere skade end gavn'

'Og I taler om regeringen – dvs. præcist det modsatte af selv at tage ansvaret på sig,' fortsætter hun klokken 21.03.

Klokken 23.35 skruer Barbara Bertelsen endnu mere op for den brutale stil.

'Det er meget, meget skidt det her. Ægte tillidsbrud,' skriver hun til Henrik Studsgaard med henvisning til, at Mogens Jensen ikke entydigt tager hele ansvaret på sine skuldre.

Prime Minister Mette Frederiksen peaks during the opening of the Danish Parliament Folketinget in Copenhagen on Tuesday 5 October 2021.

Sms-stormen så dagens lys i Minkkommissionen torsdag, da Henrik Studsgaard blev afhørt. Her kom det frem, at han selv kendte til den manglende lovhjemmel allerede 4. november. Samme dag som Mette Frederiksen gav ordren.

Det kom også frem, at det var Sundheds- og Ældreministeriet, der igen og igen insisterede på aflivningen.

Men det var Barbara Bertelsen, som trak i trådene, da Mogens Jensen skulle ofres.

'Lige nu har han (Mogens Jensen, red.) skubbet hende (Mette Frederiksen, red.) foran sig. Nu må hun skubbe ham tilbage, hvor han hører til – som ansvarlig for sit ministerområde, sine egne og sit systems dispositioner,' skrev hun i en mail til topfolk i Statsministeriet om natten 9. november.

Internt i ministerierne er Barbara Bertelsen berømt og berygtet for sin krævende nulfejlskultur, hvor kontrol og en direkte facon er noget, som går igen fra folk i embedsværket, som B.T. tidligere har talt med.

Hun var departementschef i Justitsministeriet, da Mette Frederiksen var minister samme sted. De to fik hurtigt et meget tæt bånd.

Så da Mette Frederiksen rykkede ind i Statsministeriet, rykkede Barbara Bertelsen hurtigt med.

Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) under samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aflivning af alle mink i Danmark før lovhjemmel var sikret, i Landstingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 17. november 2020.

Den omtalte aften i november sidste år fik hun fredet Mette Frederiksen og sig selv internt i regeringen. Faktisk fortsatte hun sin sms-storm helt ud på natten, før hun var betrygget ved situationen.

'Eneste vej op ad hullet er at lægge sig fladt ned,' skriver hun klokken 00.40 til Henrik Studsgaard, som svarer 'enig,'.

Efter et par sms'er slutter hun klokken 00.44:

'Forfængelighed er en dødssynd;) Sov godt'.

Ni dage efter røg Mogens Jensen som fødevareminister. Mette Frederiksen gik fri.

I hvert fald indtil videre. For i disse dage sidder en kommission og undersøger, hvad der skete bag de lukkede døre, da Mette Frederiksen og co. besluttede at nedslagte alle mink.

Statsministeren selv skal i vidneskranken 9. december, mens Barbara Bertelsen skal afhøres 18. november.