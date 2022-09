Lyt til artiklen

Danske embedsmænd i Skatteministeriet har udført en meget specifik opgave for Socialdemokratiet. Partiets politiske ordfører, Rasmus Stoklund, har nemlig bedt det danske embedsværk om at foretage beregninger på en enkelt og helt konkret danskers privatøkonomi.

Nemlig regeringens politiske modstander og konservativ statsministerkandidat Søren Pape Poulsen.

Rasmus Stoklund har oplyst Skatteministeriet om Papes præcise lønforhold og bedt ministeriet beregne, hvad partiformanden får i kroner og øre, hvis Konservatives ønske om at fjerne topskatten gennemføres.

Den politiske ordfører i Socialdemokratiet har ikke spurgt til Pape med navns nævnelse, men en person med en årsløn på 1.318.234 kroner, hvilket netop er den årsindtægt, som Pape sidste år oplyste til fagbladet Journalisten.

Og den løn betyder en skattelettelse på 98.900 kroner om året, hvis topskatten fjernes. Et tal, som skatteminister Jeppe Bruus også kunne fremhæve her under valgkampen, da politikerne tørnede sammen torsdag aften i Debatten på DR1.

Hos Konservative raser man over, at Socialdemokratiet bruger skatteborgernes penge på at regne på Papes private økonomiske forhold.

Søren Pape Poulsen Foto: Keld Navntoft Vis mere Søren Pape Poulsen Foto: Keld Navntoft

»Det er utilstedeligt og udtryk for den vildeste magtarrogance, at man bruger embedsværket til at regne på politiske modstanderes økonomi, så man kan bruge det imod dem i valgkampen,« siger Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard.

»Jeg synes, Socialdemokratiet skal overveje, om det er rimeligt at bruge embedsmændene på den måde. Regeringen har sat alt ind på at vise, at Konservative vil rundbarbere hele velfærdssamfundet, og det bruger man så embedsmænd til at vise,« siger Abildgaard til B.T.

Rasmus Stoklund afviser dog, at det er problematisk at anvende embedsværket, som han har gjort.

»Det hører med til historien, at når man fremlægger en skattepolitik, der er så skæv, så bør man også fortælle, hvem der får gavn af den,« siger Stoklund.

Du spørger til en konkret dansker, nemlig jeres politiske modstander Pape. Er det en rimelig måde at bruge skattebetalte embedsmænd på?

»Selve spørgsmålet går jo ikke direkte på Pape…«

Hvem har ud over Pape så en indkomst på 1.318.234 kroner om året?

»...men det er klart, at spørgsmålet tager udgangspunkt i ham, fordi han har oplyst, hvad han tjener, og beregningen viser, hvordan en fjernelse af topskatten forgylder de allerrigeste.«

Vil I fremover inddrage andre blå partiledere og lave beregninger på deres indkomster? De fleste af dem vil jo også have skattelettelser?

»Det har vi ikke planer om, men jeg vil ikke afvise det. Hvis de oplyser deres løn, som Pape jo har gjort, og fremlægger en skatteplan, så synes jeg, det virker illustrativt.«

Tror du, at Pape fremfører de holdninger og politiske planer, som han har, fordi det gavner hans privatøkonomi?

»Nej, jeg tror, det er hans overbevisning. Hans holdning er, at hårdtarbejdende danskere skal belønnes, men jeg anerkender ikke den præmis, fordi vi har mange sosu-assistenter og andre grupper, som aldrig kommer i nærheden af topskatten …«

Hvorfor lave så specifikke beregninger på Pape, hvis du mener, han gør det af ideologiske grunde? Man kunne jo bare have spurgt, hvad det betyder for folk, som tjener over en million, for eksempel?

»Ja, det kunne man måske også godt. Det her var bare mere illustrativt.«

Jeg vil gerne spørge dig igen til sidst. Skal de danske embedsmænd bruges til at hjælpe jer med at føre valgkamp?

»Medlemmer af Folketinget kan stille de spørgsmål, som de ønsker til embedsværket. Det er et led i vores arbejde, og det synes jeg er helt legitimt. Her synes jeg, at der var noget, som Konservative undlod at svare på, som manglede i debatten.«