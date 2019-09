'Der er blomster på vej.'

Sådan lyder det torsdag formiddag fra statsminister Mette Frederiksen (S), efter der det seneste døgns tid har været en del blæst om hendes nyoprettede Instagram-profil og særligt om hendes eksklusive brugernavn 'mette'.

Tidligere var det nemlig en anden Mette, der havde netop det brugernavn - men uden hun vidste det, var hendes profil, som godt nok var inaktiv, blevet overtaget af landets statsminister:

»Jeg blev da lidt overrasket over at finde ud af det. Det kunne da have været meget rart lige at høre fra dem (partiet, red.), inden de tog ens profil,« fortalte Mette, der til daglig bor og arbejder i Køge, onsdag aften i radio24syv-programmet 'Det Lille Mememageri'.

I programmet forklarede Mette, at hun på et tidspunkt glemte kodeordet til profilen 'mette', som hun havde oprettet for omkring ti år siden, kort efter billeddelingstjeneste kom til verden.

Derfor oprettede hun en ny profil - mens hun havde altså endnu havde den gamle, som hun bare ikke kunne logge ind på.

Nu er den inaktive profil dog overtaget af statsministeren.

'Stor tak til Mette'

Det fandt Mette fra Køge dog først ud af, da hun begyndte at blive kontaktet af en masse journalister, der ville høre, hvordan det var foregået.

Nu har Mette Frederiksen skrevet et nyt opslag på sin Instagram-profil med det eksklusive navn - og i det opslag sender hun en tak til Mette:

'Mød Mette fra Køge. Hun havde profilen her før mig. Nu har jeg været så heldig at overtage brugernavnet efter hende. Så kan profilen igen blive brugt,' skriver statsministeren.

I opslaget bliver der også delt et billede af Mette og hendes nye brugernavn.

'Stor tak til Mette. Der er blomster på vej,' skriver statsministeren.

Til B.T. oplyste Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, tidligere torsdag, at partiet anmodede Facebook - som ejer Instagram - om brugernavnet:

'Vi anmodede Facebook om brugernavnet, da det tilhørte en inaktiv profil, der ikke var blevet brugt i ni år,' lyder det i en mail.

Efter 'god dialog med Facebook' overførte Facebook brugernavnet til partiet:

'Det hele er foregået i overensstemmelse med Instagrams juridiske retningslinjer,' oplyser Jan Juul Christensen.