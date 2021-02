Epidemien i Danmark har skiftet karakter med nye smitsomme varianter, siger Sundhedsstyrelsens Søren Brostrøm.

Hvis coronavirus-epidemien i Danmark blusser op igen, vil det gå hurtigere, end vi har set under de to første bølger.

Det siger Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, på et pressemøde i Statsministeriet onsdag aften.

Ifølge Søren Brostrøm skyldes det, at nogle af de nye varianter er ekstra smitsomme. Det betyder, at "alt har fået mere benzin", siger han.

- Hvis epidemien blusser op igen i Danmark, vil den blusse meget hurtigere op og hurtigere få fart, end det vi har kendt fra de to tidligere bølger i vores epidemi.

- Hvis vi er lidt for mange sammen og lidt for tæt, og vi smitter hinanden, så vil der være flere, som bliver smittet i det rum, end vi har kendt det sidste år.

- Hvis en smittekæde starter, vil den hurtigere vokse med flere grene og flere omfattet af den, siger direktøren.

På den måde har epidemien skiftet karakter, siger Søren Brostrøm. Det skyldes, at de nye, mere smitsomme varianter har taget over og altså fylder mere i statistikkerne, end den variant, der indtil nu har domineret.

Og det betyder, at vi er nødt til at gøre endnu mere af det, vi i forvejen ved - såsom at holde afstand og begrænse omgangskredsen, lyder opfordringen:

- Derfor er genåbningen mere forsigtig og mere kontrolleret, end de genåbninger vi lavede i foråret.

- Det er den nødt til at være, for at vi kan bevare vores epidemikontrol, og sådan at hvis epidemien blusser op igen, at vi så kan styre det, lyder det fra Søren Brostrøm.

Regeringen blev med sine støttepartier, SF, Enhedslisten og De Radikale, onsdag morgen enige om de første skridt mod at åbne de dele af samfundet, der har holdt lukket som følge af coronasituationen.

Det betyder, at dele af detailhandlen åbner fra mandag 1. marts. Og at afgangselever i grundskolen og på ungdomsuddannelser kan komme tilbage i udvalgte dele af landet.

Folketinget vil dog forsøge at lave en mere langsigtet plan for, hvordan forskellige dele af samfundet skal genåbne, lyder ønsket fra statsminister Mette Frederiksen (S) på pressemødet.

/ritzau/