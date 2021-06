Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brostrøm har ikke i sinde at genoptage brugen af de droppede vacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca i det danske vaccinationsprogram.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen.

»Balancen mellem mulig gavn og mulige skadevirkninger er stadig ikke favorabel, også selv når vi i vores analyser indlægger forudsætninger, der skal trække i vaccinens favør,« siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

S-regeringen bad 31. maj Sundhedsstyrelsen om at revurdere beslutningen om at droppe de to vacciner fra vaccinationsprogrammet.

Men Søren Brostrøm holder altså fast i sin beslutning, selv om både sundhedsminister Magnus Heunicke og statsminister Mette Frederiksen har bedt om at genoverveje.

14. april valgte Søren Brostrøm at droppe brugen af AstraZeneca-vaccinen, og 3. maj gjorde han det samme med vaccinen fra Johnson & Johnson.

Det skete, fordi vaccinerne blev sat i forbindelse med en række sjældne blodpropper.

Det fik desuden vaccinationskalderen til at skride med en hel måned.

Begge vacciner er dog stadig en del af det frivillige tilvalgsprogram, hvor man aktivt kan tilmelde sig en af de de vacciner. Det kræver dog, at man har en samle med en læge først.

