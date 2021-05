200.000 covid-19 vacciner ligger ubrugte og samler støv i Danmark, efter Sundhedsstyrelsen dumpede vaccinen og udskrev den af vaccineplanen.

Det har fået flere partier til at kræve, at danskerne frivilligt skal kunne tilvælge en AstraZeneca-vaccine, selv om der er fundet enkelte sammenfald mellem vaccinen og alvorlige blodpropper.

Nu giver Sundhedsstyrelsen så grønt lys for, at Danmark kan etablere en frivillig ordning, hvor danskerne kan få et stik med AstraZeneca, selv om den er slettet fra vaccinationsplanen.

Det viser et notat, som B.T. har i besiddelse af.

»Det er Sundhedsstyrelsens vurdering, at der kan etableres en ordning, hvor der kan tilbydes tilvalg af godkendte COVID-19 vacciner, der ikke anbefales og tilbydes i massevaccinationsprogrammet,« skriver Sundhedsstyrelsen, der dog pointerer, at det er en politisk beslutning.

Sundhedsstyrelsen har haft møder med flere aktører henover de seneste to uger.

Og her har tre lægeorganisationer decideret frarådet at lave en tilvalgsordning med AstraZeneca:

»Det ikke er en attraktiv lægelig opgave at ordinere Vaxzevria (AstraZeneca, red.), da indikationen for vaccination med denne vaccine for relevante målgrupper primært ikke ville være sundhedsfaglig, men af hensyn til borgeres mulighed for bevægelighed mv. i samfundet,« lyder det fra Praktiserende Lægers Organisation og Dansk Selskab For Almen Medicin i notatet.

De er desuden nervøse for den enkelte læges ansvar ved at ordinere AstraZeneca.

Alligevel indstiller Sundhedsstyrelsen til politikerne, at det godt kan lade sig gøre.

Det gør styrelsen ikke mindst efter et møde med den danske healthtech-virksomhed Practio.

»Af de aktører Sundhedsstyrelsen har været i dialog med, er det kun en, der har udvist interesse i at indgå i en ordning med vaccination med Vaxzevria® og det er vaccinationsfirmaet Practio,« står der i notatet.

Det vil i givet fald foregå ved, at danskere kan henvende sig Practio, hvis man er interesseret i en AstraZeneca-vaccine.

Derefter vil Practio sikre en direkte samtale med læge, formentlig udført som telefon- eller videokonsultation, og som kan opfylde de sundhedsfaglige krav.

Fordi der er risici ved AstraZeneca, vil der nemlig være krav om en individuel lægefaglige rådgivning, før man kan få et stik.

De politiske partier mødes med Sundhedsministeren og myndighederne klokken 14 mandag, hvor vaccineplanen er på dagsordenen.