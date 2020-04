Søren Brostrøm kalder det fuldt forsvarligt sundhedsmæssigt at genåbne daginstitutioner og skoler.

Det er i et sundhedsmæssigt perspektiv forsvarligt at genåbne vuggestuer, børnehaver, sfo'er og folkeskolens yngste klasser efter påske.

Sådan lyder det fra Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen.

- Det er ikke et forsøg. Vi bruger ikke børn, pædagoger og lærere som forsøgskaniner.

- Det er efter vores vurdering fuldt ud sundhedsmæssigt forsvarligt med den kontrollerede genåbning, der er lagt op til, siger han på et pressemøde.

På sociale medier har der været bekymring blandt forældre. På Facebook er der lavet en gruppe - Mit barn skal ikke være forsøgskanin Covid-19 - der har nået omkring 30.000 medlemmer.

Her er mange forældre skeptiske over at sende deres børn tilbage i skole eller daginstitution.

Søren Brostrøm understreger, at der i myndighedernes vurdering om at kunne åbne samfundet er taget hensyn til, at børn ikke forventes at være små voksne.

- Vi ved godt, at børn er børn og skal have lov til at være det. Raske børn skal lege med raske børn, og de skal også kunne blive trøstet af pædagoger.

- Men syge børn skal ikke lege med raske børn, men skal blive hjemme, indtil de er raske, siger Søren Brostrøm.

Sundhedsstyrelsen fremlagde tirsdag retningslinjer for genåbningen, som blandt andet betyder, at der i skoler skal være to meters afstand mellem eleverne og skrues voldsomt op for rengøringen og vaskes hænder hver anden time. Samtidig skal børn lege i mindre gruppe.

Søren Brostrøm slår fast, at Sundhedsstyrelsen ikke har sat krav til børn, men at det er lagt ud til de voksne.

I anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen lyder det, at børn, der bor sammen med en coronasmittet person, godt kan komme i skole.

- Det er meget vigtigt at holde fast i, at syge børn og syge voksne ikke skal i daginstitution eller skole.

- Men ellers vil børn eller voksne, der bor sammen med en syg person, godt kunne tage afsted, ud fra en betragtning om at den syge person isolerer sig i hjemmet. Det kan vi godt forsvare, siger han.

Anbefalingerne er også, at børn eller ægtefæller til personer i risikogruppen - for eksempel ældre eller kronisk syge - godt må tage på arbejde eller i skole.

Det strider med regeringens egen melding tirsdag, som lød på, at pårørende til personer i risikogruppen forventes at blive hjemme, og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) fortæller, at der mangler en endelig afklaring på det spørgsmål.

- Vi opfinder asfalten, mens vi kører på vejen. Vi har fået anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen og skal efterfølgende have taget en beslutning om, hvad vi skal gøre her.

- Sundhedsstyrelsens anbefaling er, som de er, og det betyder, at der er nu en række dilemmaer, vi skal tage stilling til, siger hun på pressemødet.

