Danskerne skal blive bedre til at selvisolere sig, mener direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Hvis du er småforkølet eller sløj, skal du holde dig hjemme fra arbejde.

Det er budskabet fra direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm på et pressemøde tirsdag i Eigtveds Pakhus. Her bliver der gjort status på udbruddet af coronavirus.

- På mange arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner i Danmark er der en kultur, hvor vi sædvanligvis om vinteren går lidt småsnottede og forkølede på arbejde.

- Det skal vi ikke gøre normalt, og det skal vi særligt ikke gøre i denne vintersæson, siger Søren Brostrøm.

Generelt mener Søren Brostrøm, at danskerne skal blive bedre til at gå i selvisolation - også selv om man ikke er konstateret smittet.

- Vi skal også gøre det, hvis vi har været nære kontakter, eller hvis vi har haft andre grunde til at blive testet. For eksempel hvis vi er kommet hjem fra et land med højt smittetryk, siger han.

Søren Brostrøm kommer samtidig med en opfordring til danskerne om at huske at holde afstand.

Kontakttallet er i den seneste uge faldet fra 1,3 til 1,1. Dermed smitter 10 personer nu i gennemsnit 11 andre.

Der er i det seneste døgn blevet registreret 392 nye tilfælde af smitte med coronavirus i Danmark.

Der er blevet indført nye restriktioner i Danmark, som gælder indtil 18. oktober.

Caféer, barer og restauranter skal lukke klokken 22, og man skal bære mundbind, når man står op på disse steder - der er også indført opholdsforbud efter restaurationernes lukketid i flere populære festområder som Kødbyen i København og Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Forsamlingsforbuddet er også sænket fra 100 til 50.

Selv om der tirsdag ikke blev introduceret nye restriktioner, oplyser sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S), at det ikke er umuligt, at nye begrænsninger kan komme på tale.

/ritzau/