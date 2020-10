Brobygningen for landets skoleelever aflyses i efteråret. Aflysning træder i kraft torsdag.

Det sker samtidig med, at kravene om mundbind eller visir indføres på uddannelsesinstitutioner for at stoppe spredning af corona.

Det oplyser Børne- og Undervisningsministeriet til Ritzau.

- Mange spørger til brobygning. Detaljerne vedrørende aflysning af brobygning er under hastig udarbejdelse og offentliggøres, så snart de er på plads, skriver børne- og undervisningsministeriet Pernille Rosenkrantz-Theil (S) på Twitter.

- Vi forventer aflysning af brobygning træder i kraft på torsdag - på samme tidspunkt som reglerne vedrørende mundbind for sektoren. Opdatering følger, tilføjer hun.

Ministeriet oplyser dog, at aflysningen finder sted torsdag. Meldingen kommer, efter at SF har udtalt, at brobygningen bør aflyses.

Artilken opdateres...