Peter Brixtofte var borgmester i Farum i over 15 år og næstformand i Venstre.

Nu vil hans ældste datter, Marie Brixtofte, også ind i politik, men for et helt andet parti.

Det skriver Sjællandske Nyheder.

Brixtofte. Et navn, som for mange måske leder tankerne mod mandatsvig, rødvin og fængselsdom.

Men i de kommende år kan navnet måske lede tankerne over på noget andet.

Marie Brixtofte stiller nemlig op til det kommende kommunalvalg for Radikale Venstre i Gentofte Kommune.

»Jeg er vokset op med kommunalpolitik, og jeg har altid tænkt, at jeg en dag ville gå efter at komme i byrådet. Det er vigtigt at engagere sig i sin kommune og tage et ansvar. Det er et gigantisk ansvar at forvalte borgernes penge på den rigtige måde,« siger Marie Brixtofte til Sjællandske Nyheder.

Hun er dog ikke officiel kandidat endnu. Hun skal først formelt indstilles af kandidatudvalget, og i april skal opstillingslisten vedtages.

Hun er dog blevet opfordret af Radikale Venstres formand, Sofie Carsten Nielsen, til at stille op.

Brixtofte mener, at meget er godt i Gentofte Kommune, men meget kan også blive bedre. Her fremhæver hun miljøet og de unges trivsel i kommunen.

Marie Brixtofte har en bachelor i matematisk økonomi og psykologi samt en master i finans og økonomi.