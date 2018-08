Jeg møder Venstres politiske ordfører Britt Bager i baren på Helnan Marselis Hotel på Strandvejen i Aarhus, hvor Venstre holder sommergruppemøde.

Hun er i gang med at få lavet en lækker caffé latte, og er klar med sit dankort for at betale for den.

»Du kan faktisk få kaffe gratis derovre,« siger jeg og peger på en udmærket kaffeautomat ca. to meter derfra.

»Ja, men ved du hvad, jeg vil altså gerne have mælk i kaffen. Jeg er slet ikke til sort kaffe,« siger Britt Bager.

»Det kan man jo læse noget politisk ind i,« siger jeg og tænker på det såkaldte caffe latte-segment, der typisk hader udlændingestramninger og elsker at sidde på cafeer og tale nedsættende om Dansk Folkeparti.

»Ja, det kan man godt. Jeg kan godt lide mælk i kaffen,« siger Britt Bager, der også på et tidspunkt har sagt, at hun ikke står samme sted i Venstre som udlændingeminister Inger Støjberg.

Jeg har i flere år med interesse fulgt udviklingen i Venstres udlændingepolitik. I 2014 var Inger Støjberg alt for hård kost, og mange i Venstre delte ikke menneskesyn med hende. Så blev hun meget populær i nogle år, men nu er der igen kolleger i Venstres gruppe, der siger fra overfor hende og slet ikke vil fejre udlændingestramninger med kage.

Tidligere var det som om, EU-ordfører Jan E. Jørgensen var den eneste, der turde modsige Støjberg, men nu er der nærmest gået sport i det. Jeg skal åbenbart forstå det sådan, at folk i gruppen står alle mulige steder mellem Inger Støjberg og Jan E. Jørgensen, og at det er helt ok.

Da jeg kigger på min telefon ser jeg, at jeg har fået en SMS fra Danske Regioner. Jeg kan ikke præcis huske, hvornår jeg sidst har hørt fra dem, men det er mange år siden. De har også mailet en del plancher, hvoraf det bl.a. fremgår, at det er en myte, at det danske sundhedsvæsen er et af verdens dyreste. Men jeg må nok sige, at jeg ser det som et tegn på panik før lukketid.

Både DF, LA og Konservative vil gerne af med regionerne, og Venstre vil kigge på sagen. Lars Løkke, der opfandt regionerne, siger også, at han ikke vil afvise, at de skal nedlægges. Men sagen skal belyses grundigt først. Man skal finde ud af, hvad man skal sætte i stedet.

Meeen, hvis jeg arbejdede i Danske Regioner hvor der sidder over 200 poltikere og arbejder over 130.000 personer, ville jeg nok være forsigtig med langtidsplanlægning.

Mange journalister var skuffede over, at Lars Løkke var nybarberet ved pressemødet, og ifølge forskellige centrale kilder faldt ferieskægget først fredag morgen. Torsdag aften havde der været en diskussion blandt centrale Venstre-folk om, hvor vidt skægget var en vindersag eller ej. Nogle mente det var godt, nogle mente det var dårligt, og nogle mente, det trods alt var pænere end Kristian Jensens. Men typisk for Løkke blev der ikke truffet nogen beslutning. Fredag morgen dukkede han bare op nybarberet.