At Venstre skifter Britt Bager ud som statsrevisor vil blive taget op i Folketingets Præsidium.

Venstre har valgt, at Britt Bager (V) fra 1. oktober 2021 ikke længere skal være statsrevisor, og at hun udskiftes med Troels Lund Poulsen (V).

Normalt bliver statsrevisorer ikke skiftet ud, og partiets manøvre er faldet De Radikales Jens Rohde så meget for brystet, at han tager sagen op i Folketingets Præsidium.

- Man udpeger statsrevisorer for fire år ad gangen, fordi man ikke skal kunne fyre en statsrevisor. Det kan ikke nytte noget, at partigrupper eller partiledelser kan lægge pres på statsrevisorer.

- Der skal være en integritet og en armslængde. Den sikrer man ved, at statsrevisorerne ikke kan fyres, siger Jens Rohde.

Britt Bager blev udpeget som statsrevisor for Venstre i 2018 og skulle altså sidde frem til 2022. Hun går forventeligt på barsel til oktober, men har fået at vide, at hun er skiftet ud fra 1. oktober 2021.

Til Politiken, der beskrev fyringen torsdag, sagde Britt Bager:

- Jeg ville gerne fortsætte. Jeg har været rigtig glad for at være statsrevisor, så selvfølgelig havde jeg gerne fortsat.

Spurgt om, om hun ved, hvorfor hun skal udskiftes, siger hun:

- Det har jeg ikke kunnet få at vide.

Gruppeformand Karsten Lauritzen har til Politiken sagt, at det kun er naturligt, at man skifter ud på en række poster.

Jens Rohde vil altså nu have Folketingets Præsidium, Folketingets øverste myndighed, til at tage sagen op.

- Princippet er, at statsrevisorer ikke kan skiftes ud. Jeg har bedt Folketingets formand om at redegøre for de nøjagtige regler.

- Er de ikke skrappe nok, så må vi se på, om reglerne skal ændres. For det er helt afgørende for statsrevisorerne, at ingen partiledelse kan presse en statsrevisor. Og det vil de altid kunne gøre, hvis de kan true med en afskedigelse, siger Jens Rohde.

Han understreger, at De Radikale ikke vil blande sig i, hvem Venstre udpeger som statsrevisor, når sådanne normalt skal udpeges.

- Det vedkommer ikke os, hvem der bliver udpeget. Men det er et spørgsmål for os, om statsrevisorerne har den beskyttelse, de har brug for.

- Jeg kender ikke til fortilfælde, hvor en statsrevisor er fjernet før tid, siger han.

Han peger desuden på, at hvis afskedigelsen af Britt Bager har forbindelse til hendes barsel, så vil det være ulovligt.

/ritzau/