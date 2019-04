Venstres Britt Bager og Marcus Knuth bliver politianmeldt af Enhedslisten efter sager om anonyme donationer.

Enhedslistens Nikolaj Villumsen og Eva Flyvholm politianmelder Venstres Britt Bager og Marcus Knuth efter sager om anonyme donationer over samlet 20.000 kroner.

Det skriver Enhedslisten i en pressemeddelelse.

'Som politikere og som vælgere kan vi ikke være tjent med, at politikere og partier skjuler partistøtte for offentligheden.'

'Det er simpelthen gift for demokratiet. I dag kan vi læse, at to juraprofessorer har gransket loven om partistøtte, og deres konklusion er, at Marcus Knuth og Britt Bager direkte har brudt loven ved at mørkelægge de beløb, de har modtaget,' skriver Eva Flyvholm i pressemeddelelsen.

Sagen handler om, hvorvidt det er tilladt at anonymisere politiske donorer, som kanaliserer penge til politikeres valgkampe ved hjælp af flere selskaber.

Donationer over 20.000 kroner skal offentliggøres, men ved at sprede donationerne ud over flere forskellige sager kan donorerne holdes anonyme.

Britt Bager (V) har modtaget 100.000 kroner ved den seneste valgkamp fra fem forskellige selskaber, der er ejet af samme person.

Marcus Knuth har modtaget to anonyme donationer - hver på omkring 20.000 kroner.

Politiken har skrevet, at de begge er fra erhvervsmanden Fritz Schur.

»Det vil jeg mene er en klar omgåelse af lovens beløbsgrænse,« sagde juraprofessor Morten Broberg fra Københavns Universitet til Politikken i onsdagens avis og fortsatte:

»Når jeg bruger udtrykket 'omgåelse' om den omtvistede praksis, ligger der heri, at jeg mener, at denne praksis indebærer en overtrædelse af loven.«