Nu kunne hemmeligheden ikke holdes privat længere. Britt Bager, Venstres medie- og kulturordfører, venter sit andet barn.

Og da hun efter at have arbejdet hjemme i en periode for første gang skal i Folketinget tirsdag, var det oplagt at afsløre graviditeten på hendes Instagram-profil. En nyhed, hun er mere end almindeligt glad for at kunne dele.

For 42-årige Britt Bager fortæller, at hun og hendes kæreste, Esben Juhl Hansen, har prøvet at blive forældre i et stykke tid.

»Eftersom det er noget, vi har ønsket i en længere periode, så er vi jo så lykkelige nu,« siger hun.

Britt Bager er lykklelig over, at hende og kæresten venter en dreng til efteråret. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Britt Bager er lykklelig over, at hende og kæresten venter en dreng til efteråret. (Arkivfoto) Foto: Mads Claus Rasmussen

De venter sig en dreng, som har meldt sin ankomst i starten af oktober, og det er ikke kun forældrene, som er begejstrede.

»Vores søn, der bliver seks om et halvt år, har gået og spurgt, om der nogensinde ville komme en lillebror til ham,« lyder det fra Britt Bager, inden hun forklarer, at han selvfølgelig forventer en lillebror, når han selv skal kaldes storebror.

»Så nu er det bare så livsbekræftende at se, hvor glad han er og se ham synge godnatsang for maven og næste morgen spørge, hvordan lillebror har sovet derinde,« lyder det videre fra Britt Bager.

Hun fortæller, at selvom hun ikke er nervøs for at skulle fysisk tilbage på arbejde, så har det været rart at have den første tid af graviditeten hjemme.

»Jeg har haft meget kvalme i starten. Jeg har passet mit arbejde, men det er bare foregået lidt på en anden måde, end det ellers ville.«

Hendes graviditet føles, som den hun havde med sin første søn, og energien også ved at komme tilbage, siger hun. Coronaudbruddet gør dog, at hun har taget alle sine forholdsregler.

»Jeg har kun set min allernærmeste familie, og jeg har været meget påpasselig. Man ville jo aldrig kunne tilgive sig selv, hvis der skete noget.«

Nu ser den 42-årige politiker frem til at mærke spark indefra. Noget, hun kan forvente starter i løbet af en uge. Derefter retter familien spændt blikket mod midten efteråret, hvor den bliver et medlem rigere, og indtil da planlægger den vordende mor at holde sig på behørig afstand af de andre politikere på Christiansborg.