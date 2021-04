Dansk kriminolog og PET mener ikke, at små børn fra IS-områder udgør en trussel. Britisk ekspert er uenig.

Børn, der er blevet "brutaliserede" af et ophold i Islamisk Stats områder i Syrien, kan udgøre en terrortrussel, når de vender hjem.

Det siger den britiske jurist Jonathan Hall, der analyserer den aktuelle terrortrussel mod Storbritannien.

Det sker i en ny rapport til det britiske parlament, skriver Berlingske.

Spørgsmålet om, hvorvidt børn kan udgøre en terrortrussel, er blevet aktuelt i forbindelse med diskussionen om, hvorvidt regeringen skal hjemtage 19 danske børn.

Børnene sidder på tredje år i to kurdisk kontrollerede fangelejre i det nordøstlige Syrien.

I den britiske rapport skriver Jonathan Hall, at spørgsmålet om, hvorvidt den nationale sikkerhed kommer i fare af hjemvendte børn, ikke er entydig, men at det ikke kan "udelukkes, at et barn muligvis vil blive inddraget i vold som følge af sine oplevelser i udlandet".

Det britiske indenrigsministerium fastslår dertil, at det er "sandsynligt, at børnene har været påvirket af ekstremistisk ideologi og har undergået militær træning".

I Danmark lyder det imidlertid fra Center for Terroranalyse (CTA) under PET, at hjemvendte børn fra konfliktzoner ikke udgør en aktuel terrortrussel.

Det skyldes "børnenes nuværende lave alder", skriver CTA i rapport, der udkom i onsdags ifølge Berlingske.

CTA vurderer dog, "at større børn, der indrejser i Danmark fra konfliktzonen eller fra lejre, kan udgøre en terrortrussel på grund af indoktrinering eller anden påvirkning i konfliktzonen".

Den danske afradikaliseringsekspert Kasper Fisker peger også på, at det "ikke giver mening" at tale om radikalisering af små børn.

Han advarer om, at de britiske analyser kommer med "forsimplede" og "farlige" konklusioner.

- Det giver først mening at tale om radikalisering af børn, når de rammer 13-14-års alderen, siger Kasper Fisker til Berlingske og fortsætter:

- Små børn kan godt reagere på noget, der forventes af dem: Eksempelvis ved at være programmeret til at råbe, at "Gud er stor". Men der taler vi ikke om radikalisering. Det er noget, man tillærer sig for at overleve.

Størstedelen af de danske børn i konfliktområdet er under ti år.

/ritzau/