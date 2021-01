Den mere smitsomme virusmutation har bredt sig og er nu fundet i 208 positive coronaprøver i Danmark.

Der er til og med onsdag fundet 208 positive coronaprøver med den mere smitsomme britiske mutation kaldet B117.

Det oplyser sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde.

- Varianten B117 breder sig i Danmark, siger Magnus Heunicke.

For 4 dage siden lød det samlede antal på 134 fundne prøver med B117.

I den sidste uge af 2020 blev den britiske mutation fundet i 2,4 procent af de positive coronaprøver.

Det tal er steget til 3,6 procent i den første uge af det nye år.

- Jeg skal understrege, at det er en stikprøve, men væksten er voldsomt bekymrende. For vi kommer til at se stærkt stigende smittetal senere på vinteren, siger Magnus Heunicke.

I denne uge tager TestCenter Danmark en ny testmetode i brug til at opnå en bredere og hurtigere overvågning af virusvarianter som B117.

Testen hedder delta-pcr, og den kommer til at screene alle positive prøver i de offentlige testcentre.

Med den nye test vil smitteopsporingen nu få besked om borgere, der er smittet med en muteret coronavariant, på et langt tidligere tidspunkt.

Hidtil har der kunnet gå op til flere uger, inden smitteopsporingen blev orienteret om, at en person var smittet med en muteret coronavariant.

Samtidig indfører regeringen en procedure for at stoppe smittekæder for dem som smittet med den mere smitsomme mutation.

De smittede vil blive bedt om en liste nære kontakter, som vil blive kontaktet med råd om at isolere sig. Der vil blandt andet være mulighed for at komme på hotel, hvis det er nødvendigt, oplyser Magnus Heunicke.

Han siger, at der samtidig vil blive ansat flere i smitteopsporingen.

Den britiske mutation er 50-74 procent mere smitsom end den almindelige coronavirus.

På pressemødet blev de nuværende restriktioner desuden forlænget med yderligere tre uger frem til den 7. februar.

/ritzau/