Den britiske premierminister holdt onsdag aften fortsat ud, selv om spekulationerne om hendes afgang spreder sig i et voldsomt tempo blandt medier og politikere.

Anledningen er, at May tidligere onsdag præsenterede et revideret forslag til en brexitaftale, som hun vil have parlamentet til at godkende.

Den plan har parlamentet tre gange tidligere nedstemt, og mange modstandere har været i hendes eget konservative parti.

Nu gør hun et fjerde forsøg. Men det nytter ikke noget, lyder det fra oppositionen og de samme modstandere i hendes eget parti.

May mistede onsdag aften sin parlamentsminister, Andrea Leadsom. Hun mener, at Theresa May har ført en forkert politik over for modstanderne i hendes konservative parti.

- Jeg tror ikke længere på, at vores måde at gribe det an på vil leve op til resultatet ved folkeafstemningen, siger hun. Det var den afstemning i 2016, der gav et lille flertal for at forlade EU.

De fleste konservative modstandere vil have et brud med EU her og nu og uden aftaler. May har forsøgt at få en ordnet afsked med Europa, og EU er gået med til at udsætte brexit til 31. oktober.

Nej, nej og nej har det lydt fra parlamentet til hendes skilsmisseaftale med EU, og hun styrer lige nu mod sit fjerde nej, hvis det skulle komme til en afstemning.

Men så langt kommer hun aldrig, lyder det fra kommentatorer og politikere hos De Konservative.

Det kan højst være et spørgsmål om dage, før hun er væk, og det står klart, at to et halvt års brexitpolitik er endt som en katastrofe.

Formanden for den magtfulde gruppe af konservative, som kalder sig 1992 Comittee og hvis støtte er afgørende for enhver konservativ premierminister, fortæller, at May torsdag planlægger at føre valgkamp torsdag på den britiske valgdag til Europa-Parlamentet.

- Det er endnu en gang dåsen, der bliver sparket længere ned ad gaden, siger en konservativ lovgiver fra gruppen til nyhedsbureauet Reuters.

Det konservative parlamentsmedlem Tom Tugendhat, der er formand for udenrigsudvalget, mener, at May nu skal koncentrere sig om at gå med værdighed, og det kan ikke vente.

- Hun må annoncere sin tilbagetræden efter torsdagens valg til Europa-Parlamentet, skriver han i Financial Times.

- Det er slut, skrev en journalist fra Mail on Sunday på Twitter. Fredag ville formentlig blive hendes sidste dag i embedet, skrev journalisten.

/ritzau/