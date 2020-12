Den nervepirrende og langvarige forhandling om en handelsaftale mellem Storbritannien og EU er yderst tæt på at nå i mål til jul.

Sådan lyder vurderingen fra flere diplomater, som nyhedsbureauet Reuters har været i kontakt med onsdag aften, hvor der fortsat forhandles mellem parterne.

Slutspurten handler om fisk.

Nærmere bestemt om i hvor stort omfang fiskere fra blandt andet Danmark fremover vil have adgang til britisk farvand.

For når Brexit er en realitet fra 1. januar, bliver Storbritannien en uafhængig kyststat, der kan bestemme over sine egne farvande.

Men Storbritannien har fortsat brug for EU, hvor britiske fiskere afsætter en stor del af deres fangst.

Briternes chefforhandler David Frost og EU’s Stéphanie Rico og deres baglande af diplomater sidder og flytter kommaer i forsøget på at nå hinanden.

En færdig aftale vil sikre, at handlen med varer mellem landene kan forblive toldfri og afgiftsfri også efter årsskiftet.

En fransk kilde siger onsdag til Reuters, at briterne har ‘givet store indrømmelser i de seneste 48 timer’.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, siger:

»Det man skal huske om Brexit-forhandlingerne, er, at for briterne har det altid handlet mere om følelser end fornuft. Og derfor har fiskeriet hele tiden været symbolet på de følelser, briterne har. For et spørgsmål om, hvem der ejer kysterne, og hvem der skal bestemme over farvandet, er noget, der er til at forstå,« siger han.

»Rygterne vil vide, at nu er den langt om længe ved at være der. Det er begge sider, der giver nu. Og kommer der en endelig aftale, så er jeg sikker på, der vil lyde et lettelsens suk i Storbritannien.«

»Men Danmark og de øvrige EU-lande vil også have grund til at hæve glasset til en skål. For med en aftale vil Storbritannien blive nødt til at spille efter nogenlunde de samme regler som os andre. Man skal huske, at briterne har en stor økonomi, og hvis de - uden en aftale - skulle begyndte at underbyde de øvrige lande på en række områder, så ville det betyde nye, store problemer,« siger Jakob Illeborg.