Den snart forhenværende erhvervsminister, Brian Mikkelsen, kommer ikke til at se, når VM-kampen mellem Danmark og Australien fløjtes i gang. Det er til trods for, at han ellers havde ryddet kalenderen.

Det fortæller den nye direktør i Dansk Erhverv, der godt kan se det komiske i, at hans egen ministeroverdragelse til Rasmus Jarlov tirsdag klokken 14 kommer i vejen for planerne om at se fodbold. For selv en minister kan ikke altid bestemme sin dagsorden.

»Jeg kan ikke rigtig se kampen, for jeg laver en ministeroverdragelse klokken 14, for når Dronningen beder mig om at komme på Amalienborg inden, så kan jeg ikke afvise,« siger han og fortæller, at Dansk Erhverv har bestemt timingen for offentliggørelsen af hans nye titel, og at Dronningen har bestemt tidspunktet i dag for præsentationen af Rasmus Jarlov som ny minister på Amalienborg, der går forud for overdragelsen i ministeriet.

Her ses Brian Mikkelsen spille fodbold på et sommmergruppemøde for De Konservative. Foto: Henning Bagger Vis mere Her ses Brian Mikkelsen spille fodbold på et sommmergruppemøde for De Konservative. Foto: Henning Bagger

Brian Mikkelsen havde ellers gjort sit for, at der ikke skulle stå noget i vejen for kampen.

»Vi skulle egentlig have været i samråd i dag, men jeg fik en henvendelse fra en god, socialdemokratisk kollega om, at det lå samtidig med kampen, så det fik vi flyttet,« siger Brian Mikkelsen, der er 'vild med fodbold'.

Kulturminister Brian Mikkelsen overværer dagens træning mandag den 10. juni på Icheon Stadion. (Foto: LARS MØLLER/SCANPIX NORDFOTO 2002) Foto: LARS MØLLER Vis mere Kulturminister Brian Mikkelsen overværer dagens træning mandag den 10. juni på Icheon Stadion. (Foto: LARS MØLLER/SCANPIX NORDFOTO 2002) Foto: LARS MØLLER

»Jeg havde håbet, at det var blevet sådan, at vi havde haft overdragelsen klokken 11, for så kunne vi gennemført det hele inden, så jeg kunne se kampen nu, hvor jeg har en halv fridag, men jeg har så meget respekt for Dronningen, at vi har ladet hende vælge tidspunktet,« siger han og fortæller, at han satser på at få det vigtigste med fra kampen - ministeroverdragelse eller ej.

»Min research viser mig, at Australien spiller godt i første halvleg for så at lukke mål ind i anden halvleg. Så jeg skynder mig at se anden halvleg. Jeg tror, at Christian Eriksen scorer første mål, og at Danmark vinder 3-0.«