Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) skal være ny direktør i Dansk Erhverv, oplyser brancheorganisationen. Brian Mikkelsen udtræder derfor både af regeringen og Folketinget, oplyser Statsministeriet. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) går til dronningen torsdag.

- Efter mange spændende og interessante år i politik er tiden inde til at prøve kræfter med nye udfordringer, udtaler Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

- Jeg kender jo Dansk Erhverv rigtig godt, ikke mindst formandskabet, forretningsudvalget og bestyrelsen og de virksomheder, de repræsenterer i Dansk Erhvervs folkevalgte organer.

Brian Mikkelsen har siddet i Folketinget siden 1993. Han har været erhvervsminister, siden Konservative trådte ind i regeringen i 2016.

Men han var også minister i VK-regeringens tid, hvor han var først var kulturminister, så justitsminister og siden økonomi- og erhvervsminister.

- Personligt har jeg sat overordentligt stor pris på mit tætte, tillidsfulde og konstruktive samarbejde med Brian, udtaler Lars Løkke Rasmussen i en pressemeddelelse.

- Jeg vil gerne ønske ham stort tillykke med de nye udfordringer og ser frem til samarbejdet i hans nye kapacitet.

Dansk Erhvervs hidtidige direktør, Jens Klarskov, fratræder "efter gensidig aftale", fremgår det af en pressemeddelelse fra organisationen.

Dansk Erhvervs formand, Jens Mathiesen, forklarer, at tiden er inde til at lade nye kræfter træde til.

- Derfor er det en stor glæde, at Brian Mikkelsen har takket ja til posten som Dansk Erhvervs nye administrerende direktør og til at stå i spidsen for den fortsatte markante udvikling af Dansk Erhverv, udtaler Mathiesen.

- Han er den bedst tænkelige person til at stå i spidsen for Dansk Erhverv fremadrettet, mener formanden.