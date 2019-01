Brexit uden en aftale er som at slukke for hovedafbryderen på hele den danske industri, der eksporterer til Storbritannien. Ingen branche vil gå fri.

»Al industri vil være berørt, hvis ikke der kommer en aftale på plads. Der vil være usikkerhed om rigtig mange regler, og virksomhederne skal også til at betale told,« siger underdirektør i Dansk Industri Anders Ladefoged.

Landbruget og fødevareindustrien er en af de helt store brancher med eksport for varer for 12 milliarder til Storbritannien, men industrier inden for grøn teknologi, byggematerialer og fiskeri vil være ramt af et såkaldt hårdt brexit.

Lammer samarbejdet

Det handler ikke kun om eksport og import som sådan, men også om den måde, produktion foregår på tværs af landene.

»Meget dansk og europæisk produktion kommer en tur omkring Storbritannien. De mange nye regler og tolden kan gøre det besværligt for især de mindre virksomheder. De mangler information om, hvad det betyder for dem,« siger Anders Ladefoged

Selvom der vil være tale om øgede udgifter og en kaotisk handelssituation, frygter Anders Ladefoged ikke for de danske arbejdspladser.

»Det ville være useriøst at sige, at arbejdspladserne bare forsvinder. Hvis det bliver for dyrt at handle med Storbritannien, vil virksomhederne over tid finde nye markeder,« siger Anders Ladefoged og fortsætter:

»Der vil gå meget længe, inden en ny handelsaftale kommer på plads, hvis briterne smækker med døren og ikke betaler regningen. Det er ikke den bedste forhandlingsposition,« siger Anders Ladefoged.

Fiskeriet vil være hårdt ramt

Fiskeriet er en af de brancher, der kan blive tvunget til at søge nye veje. Dansk fiskeri har 40 procent af sin aktivitet i de britiske farvande. Uden en aftale må de danske fiskere formentlig søge til andre områder.

»Det vil betyde kaos for fiskeriet i hele EU, ikke kun i Danmark. Vi fanger jo fisken der, hvor det er nemmest og billigst, og det er i de britiske farvande. Vi ved ikke, om vi kan fange samme mængde fisk andre steder,« siger Niels Wichmann, der er administrerende direktør i Danmarks Fiskeriforening

Det vil ifølge Niels Wichmann disrupte fiskeribranchen fuldstændig.

Det vil blive dyrere at være fisker, og nogen vil være nødt til at indstille deres aktiviteter. Det betyder faldende tilstrømning til havneområderne, som vil lide et økonomisk tab.

For den enkelte forbruger betyder det færre fisk og en højere pris.

Ruster sig til forhandling

Fiskebranchen i EU har indgået en alliance med det fokus, at der i en fremtidig forhandling skal være balance i handelsaftalerne. Briterne skal ikke have lov til at købe tyske biler og så ikke tillade, at der bliver fisket i deres farvand.

Kommer der ikke en aftale, er det Niels Wichmanns forhåbning, at det stadig er muligt at fiske i det britiske farvand året ud. Det har allerede været drøftet i det britiske parlament.

Det er dog mere et håb end en forventning.

»Man kan ikke være sikker på noget som helst, der kommer ud af Storbritannien i øjeblikket,« siger Niels Wichmann.