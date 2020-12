»Man har stået aller, aller yderst på vippen. Helt ude på kanten. Nu prøver man så at kravle ind igen uden at falde ned. Men ingen ved, om det vil lykkes at undgå et ‘No Deal’.«

Sådan lyder vurderingen fra B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, om den dramatiske udvikling i brexit-forhandlingerne mellem Storbritanniens premierminister Boris Johnson og EU-formanden, tyske Ursula von der Leyen.

De to mødtes igen søndag.

Denne gang ikke fysisk men på en telefonlinje mellem London og Bruxelles.

Det forholdsvis korte møde udmøntede sig, i al fald udadtil, kun i en kortfattet fælles erklæring, hvor de begge giver udtryk for at de ‘vil gå den ekstra mil’ for at nærme sig hinanden.

Samtidig lægger ingen af dem skjul på, at parterne stadig står med markant stor afstand i deres positioner, hvor briterne særligt fokuserer på, at de vil have fuld kontrol over eget fiskefarvand, når brexit er en realitet fra 1. januar 2021.

Samt at briterne selv vil bestemme over lovgivningen på konkurrence-området.

»I Storbritannien er man meget bange for, at den klausul, man arbejder på fra EUs side, vil give EU mulighed for at straffe briterne, hvis de aftaler der kan blive indgået ikke bliver overholdt.«

»Omvendt er man i EU meget opmærksom på, at Storbritannien i givet fald ikke skal have en aftale, hvor de bare kan køre deres eget løb. Det er en virkelig vanskelig situation, men begge parter siger, at de vil fortsætte samtalerne, og så længe der er liv, er der håb,« siger Jakob Illeborg.

Både lørdag og søndag har der samlet sig kilometerlange køer af store tunge lastvogne på begge sider af Den engelske Kanal.

Varerne står helt bogstaveligt i kø i Calais på den franske side for så hurtigt som muligt at kunne fylde de britiske supermarkeders hylder op med udenlandske varer.

For toldmuren lurer lige om hjørnet, hvis det - som de fleste briter næppe ønsker og derfor sidder nervøst og bider negle for - skulle ende med et No Deal.

»De her enorme køer på begge sider af kanalen er blot en lille forsmag på den gyser-situation, der venter, hvis forhandlingerne i sidste ende strander mellem EU og Storbritannien. Det er simpelthen generalprøven på et No Deal,« siger Jakob Illeborg.

»Men uanset om der kommer en aftale eller ej, bliver man nødt til at vænne sig til lange køer til og fra Storbritannien. Køerne vil bare være endnu længere, hvis det bliver et No Deal,« tilføjer han.

Premierminister Boris Johnson og EU-formand Ursula von der Leyen har ikke officielt fastsat en ny deadline i forsøget på at nå en brexit-aftale.

Forhandlingerne fortsætter i den kommende uge.