Hvad nu?

Det er spørgsmålet, mange stiller efter onsdagens dramatiske aften i det britiske parlament, hvor alle forslag om alternative løsninger på brexit blev stemt ned.

Inden aftenens afstemning havde Storbritanniens premierminister, Theresa May, lovet sin afgang, hvis hendes aftale bliver stemt igennem.

Det fik omkring 20 parlamentsmedlemmer til nu at ville stemme for aftalen. Af dem var også den tidligere udenrigsminister Boris Johnson, der ellers for nylig kaldte Mays aftale for 'en national ydmygelse'.

Der er stadig en mulighed for, at Mays aftale går igennem. Marlene Wind, EU-professor på Københavns Universitet

Omvendt oplyste Det Demokratiske Unionsparti (DUP) i Nordirland, at de fortsat ikke vil støtte aftalen.

Derfor står der fortsat mange spørgsmålstegn ud for brexit, og om Theresa May kan stå imod det voksende pres, der ligger på hendes skuldre, er uvist. Og tiden er knap.

Torsdag slog EU-Kommissionen fast, at hvis den udtrædelsesaftale, som den britiske regering og EU er enige om, ikke vedtages i denne uge, så forlænges brexit kun til 12. april - ikke længere.

B.T. forsøger derfor sammen med EU-professor ved Københavns Universitet Marlene Wind at liste de mest sandsynlige scenarier op for, hvad der kan ske den kommende tid.

Tredje afstemning om Mays aftale fredag

Ny folkeafstemning

No-deal brexit

En tredje afstemning

Mays afstemning er allerede blevet stemt ned to gange, og torsdag forsøgte Theresa May så med et nyt lokkemiddel. På et møde med konservative parlamentarikere oplyste hun, at hun er klar til at gå af, hvis hendes aftale går igennem.

Torsdag fortalte hun så, at hun vil forsøge at få vedtaget en brexitplan i parlamentet fredag, og her kan hendes løfte betyde, at en ny tredje afstemning om hendes aftale rykker tættere på.

»Der er stadig en mulighed for, at Mays aftale går igennem, fordi hun med det løfte fik vendt Boris Johnson og flere andre. Og med det kan en tredje afstemning være inden for rækkevidde. Så er spørgsmålet bare, om det er nok.«

Ny folkeafstemning

Sidste weekend troppede et hav af mennesker op i det centrale London for at demonstrere deres ønske om en ny folkeafstemning, ligesom der har været en stor underskriftindsamling. Men den politiske opbakning har ikke været der endnu.

»Der har ikke været et flertal for folkeafstemningen, selvom det var det forslag, der torsdag var tættest på at gå igennem ved den vejledende afstemning i Underhuset. Partiet Labour er eksempelvis splittet på det punkt, men hvis de får mobiliseret sig, kan det måske lykkes. Men det skal gå stærkt, og det er ikke sikkert, at det kan skydes helt til mandag, som parlamentarikerne ønsker,« forklarer Marlene Wind.

Foto: Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Så er spørgsmålet bare, om Theresa May overhovedet kan lokkes til en ny folkeafstemning, og hvad den i så fald skulle indebære præcist.

»Vi ved jo faktisk ikke, hvad man så vælger at stemme om. Det betyder, at de skal stemme igen, men om det bliver om 'leave' eller 'remain', som ved den første folkeafsteining, eller om det måske bliver for eller imod Mays aftale, er spørgsmålet, som ingen har svaret på,« siger EU-professoren

No-deal

Brexit har - mildt sagt - været længe undervejs, og diskussionerne har været mange. Og lykkes det ikke for det britiske parlament at nå frem til en aftale, falder hammeren den 12. april.

Og det selvom en no-deal flere gange er blevet stemt ned.

»Selvom der slet ikke er et flertal for den løsning, så kan det ende med det. Der skal falde en afgørelse om, hvad de vil gøre, i denne uge, og kan man stemme for Mays aftale eller noget andet, så er det ud den 12. april - og så er det no-deal.«

Lykkes det for det britiske parlament at nå til enighed om en aftale, står datoen for brexit til at blive den 22. maj.

Det er dagen inden, det øvrige EU tager hul på europaparlamentsvalget.