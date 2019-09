Den nye formand for EU-kommissionen har store opgaver og høje forventninger til danske Margrethe Vestager.

Det fremgår med al tydelighed af de 12 punkter, Ursula von der Leyen har fremhævet i det såkaldte ‘mission-letter’ til den radikale kommissær.

»Margrethe Vestager får tydeligvis en meget central rolle,« siger EU-ekspert og professor på Københavns Universitet, Marlene Wind.

I brevet fra kommissionsformanden får Margrethe Vestager besked på at skulle stå personligt med ansvaret for, at Europa bliver førende i verden inden for digitale teknologier.

'Mens du leder arbejdet med at tilpasse Europa til den digitale tidsalder, vil du sikre dig, at alle politiske dimensioner tages fuldt ud i betragtning,' står der blandt andet i en af ordrerne.

Brevet skal forstås i sammenhæng med, at Ursula von der Leyen tirsdag har præsenteret sit nye komissærhold.

Margrethe Vestager forbliver konkurrencekommissær. Men hun får nu en større rolle, idet hun også bliver en af tre ledende næstformænd i den nye kommission.

Her får Margrethe Vestager det overordnede ansvar for at ruste Europa til den digitale tidsalder.

Ursula von der Leyen har sammensat et kommissærhold, der tæller 14 mænd og 13 kvinder, herunder Margrethe Vestager.

»Hun får meget mere arbejde.«

»Hun skal stå for den koordinerende rolle med digitalt fokus på tværs af forskellige kommissionsområder,« opsummerer Marlene Wind.

I Ursula Von der Leyens brev udpeger kommissionsformanden klima, geopolitik og digitale teknologier som helt centrale områder de næste fem år.

Og da det digitale område ‘transcenderer de øvrige fagområder’ ifølge Marlene Wind, så er der nok at tage fat på for Margrethe Vestager.

»Det digitale område er meget vigtigt for måden, man vil forny den europæiske økonomi på, og så passer det fint med hendes ansvar på konkurrenceområdet, som også handler om virksomheder og digitale løsninger,« siger professoren.

Hun fortæller, at Margrethe Vestager på én gang skal sørge for, at forbrugere i hele Europa skal kunne benytte sig af alle de positive sider af digitaliseringen, mens hun samtidig skal sikre, at personlige og private oplysninger ikke bliver misbrugt eller krænket.

Den danske kommissær bliver også pålagt fortsat at holde øje med kæmpe selskaber som Google og Facebook.

Sådan tolker Marlene Wind i hvert fald følgende punkt:

‘Som en del af industristrategien, skal du udvikle værktøjer og politikker, der bedre kan imødegå de forvrængende konsekvenser af udenlandsk statsejerskab og subsidier i det indre marked.’

»Vi taler her eksempelvis om techgiganter, der tjener penge i EU men som flytter pengene ud af EU igen. Det kan være med til at ødelægge den fri konkurrence, og det underminerer virksomheder, der betaler skat og følger reglerne,” siger Marlene Wind og fortsætter:

»EU har på en eller anden måde været for naiv i forhold til, at vi handler med verden omkring os. EU har været for dårlig til at være opmærksom på de farer, der kan være forbundet med, at udenlandske virksomheder arbejder inden for EU’s grænser, men opererer på egne præmisser.«

Den nye EU-kommission tiltræder 1. november.