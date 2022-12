Lyt til artiklen

SVM-regeringens meget omtalte jule- og vinterhjælp på 50 millioner kroner er endnu ikke overført til nogen af hjælpeorganisationerne.

Tværtimod har hjælpeorganisationerne først to dage før juleaften fået at vide, at de skal udfylde tre punkter for at blive godkendt til de penge, der er afsat til dem.

Det viser et brev, som Socialstyrelsen 22. december har sendt til Dansk Folkehjælp.

B.T. har vist brevet til socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S).

»Når der indtræder en regering ni dage inden jul, så vil det jo være vanskeligt at få pengene ud, og derfor hedder det jule- og vinterhjælp. Kunne man have ønsket, at der havde været en regering hele vejen hen over efteråret? Ja, selvfølgelig, men demokratiet skal gå sin gang med folketingsvalg og regeringsforhandlinger,« siger hun.

I brevet står, at der er afsat i alt 24.359.559,00 kroner til Dansk Folkehjælp til uddeling af ekstra jule- og vinterhjælp.

'Formålet med tilskuddet er at yde støtte til landsdækkende frivillige organisationers arbejde med uddeling af julehjælp til familier med børn, der er økonomisk klemte og socialt udsatte, og som ikke har råd til at holde jul med mad og gaver,' skriver Socialstyrelsen i brevet og tilføjer:

'Endvidere kan midlerne anvendes til indsatser i forbindelse med jul og nytår 2022 og vinteren 2022-2023 for familier med børn, som er økonomisk klemte, samt særligt socialt udsatte uden børn, som er økonomisk klemte.'

Men for at få de næsten 25 millioner kroner til udbetaling skal Dansk Folkehjælp først udfylde budget, projektbeskrivelse og en såkaldt tilkendegivelsesblanket.

Og alle tre dele skal godkendes, inden der udbetales så meget som en krone af hjælpen.

'Socialstyrelsen skal modtage budget, kort projektbeskrivelse og tilkendegivelsesblanket senest tre uger fra brevdato,' skriver Socialstyrelsen i brevet, der kan ses i sin helhed i bunden af artiklen.

Burde I ikke have droppet at kalde det jule-og vinterhjælp, når det slet ikke når at være nogen julehjælp, men kun en vinterhjælp?

»For de familier, der økonomisk klemte, er det min klare opfattelse, at pengene falder på et tørt sted, om det er 22. eller 27. december. Det vigtige for os er, at der kommer nogen penge til de økonomisk klemte,« siger hun.

Sagen kort 21. december: B.T. kan afsløre, at halvdelen af den nye SVM-regerings 50 millioner kroner til akut julehjælp var lovet til handicappede. 22. december: Begge fløje på Christiansborg er utilfredse, og socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil kaldes i samråd. 23. december: Nu fortæller socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil, at de handicappede alligevel skal have millionerne ved den nye finanslov. 29. december: Nu viser det sig, at SVM-regeringens jule-og vinterhjælp ikke er udbetalt endnu, og 21 hjælpeorganisationer skal ufylde tre punkter, der skal godkendes.

Men skal det ikke kun hedde vinterhjælp så?

»Nej, for organisationerne kan bruge det til at dække de eventuelle omkostninger, de har haft, fordi der er flere, der har søgt om julehjælp. Det synes jeg er en vigtig pointe,« siger hun.

Men hjælpeorganisationerne ved jo først 22. december, hvad der er afsat af penge til dem. Hvordan skal de uddele penge til julen, når de ikke ved, om de har pengene?

»Det kan de jo også lade være med, kan man sige, organisationerne er meget forskelligt skruet sammen. Men nogen af dem vil så være villige til at åbne nogen sluser, fordi de har forvetninger om, at der kommer nogen penge, og andre vil ikke, og det er så valg, de selv skal træffe,« siger hun og tilføjer:

»Hvis en organisation har haft den økonomiske formåen til at sige, at så går vi op i gear på baggrund af de ekstra penge, der sættes af, så har de kunnet gøre det.«

Det har dog ikke været muligt for Dansk Folkehjælp, fortæller Peder Thorning, der er konstitueret generalsekretær i Dansk Folkehjælp:

»De penge til den akutte julehjælp er ikke noget, vi har indregnet som en forudsætning for vores julehjælp. Vi stoppede allerede vores indsamlinger til julehjælp 18. december, hvor pengene var ved at være sendt ud til ansøgerne,« siger Peder Thorning.

Så I har ikke givet flere julehjælp, fordi I ikke vidste, om I fik del i de 50 millioner kroner til den akutte jule- og vinterhjælp?

»Nej, det synes jeg helt ærligt ville være en lille smule uansvarligt. Vi gav julehjælp ud fra, hvad vi allerede havde fået tildelt,« siger han.