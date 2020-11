Regeringen er sammen med et bredt flertal af Folketingets partier blevet enige om en hjælpepakke til de syv nordjyske kommuner, som har været underlagt stramme restriktioner.

Der gives hjælp til virksomheder, kultur- og idrætsliv og udsatte borgere. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

Virksomheder, der er tvangslukket og ingen omsætning har, kan få dækket 100 procent af de faste omkostninger.

Der sættes også 7,5 millioner kroner af til en ensomhedspulje. Pengene skal modvirke ensomhed blandt borgerne.

Partierne er enige om, at hvis andre dele af landet skal lukkes på et senere tidspunkt, kan denne aftale bruges som model for lokal kompensation.

Der er også blevet lavet en pulje på fem millioner kroner. Den skal bruges til at styrke markedsføringen af Nordjylland og dermed sparke gang i turismen.

»Med dagens aftale har vi nu et sikkerhedsnet klar med økonomisk hjælp, hvis der bliver behov for flere lokale nedlukninger i fremtiden.«

»På den måde ved erhvervslivet, at hjælpen er der, hvis restriktionerne skulle ramme,« lyder det fra erhvervsminister Simon Kollerup (S) i pressemeddelelsen.

Som en del af aftalen får alle selvstændige i de syv kommuner adgang til kompensation, hvis de har nedgang i omsætningen på minimum 30 procent.

Desuden bliver der sat 1,4 millioner kroner af til uddeling af mad til sårbare familier.

De syv nordjyske kommuner er Vesthimmerland, Læsø, Frederikshavn, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt og Thisted.

De blev pålagt særligt stramme restriktioner for at inddæmme en mutation af coronavirus, som blev fundet blandt mink og i 12 mennesker.

Der er dog ikke fundet yderligere tilfælde i Nordjylland siden 15. september. Derfor vurderer Statens Serum Insitut, at varianten med stor sandsynlighed er døet ud.

Udover den socialdemokratiske regering består flertallet af Venstre, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Alternative.

/ritzau/