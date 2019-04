Et lovforslag om at forbyde konstruktion af kunstige jomfruhinder er blevet vedtaget. Fagfolk er uenige.

Et bredt flertal i Folketinget har torsdag vedtaget et lovforslag, der forbyder konstruktion af en kunstig hymen - en kunstig jomfruhinde.

Ingen stemte imod lovforslaget, da det var til afstemning i Folketingssalen og blev vedtaget med 103 stemmer for.

Det er regeringen, der står bag lovforslaget om at forbyde konstruktion af kunstige jomfruhinder.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) forklarede i februar, at lovforslagets mål kort fortalt er at aflive myten om, at kvinder skal bløde efter deres første samleje.

- Den er med til at fastholde kvinder i en undertrykt situation, og den bidrager til social kontrol.

- Det er et greb, der på middelalderlig vis er med til at skabe et billede af, at kvinder er nogle uskyldsrene væsener, der ikke må have sex inden deres ægteskab, sagde sundhedsministeren.

Jomfruhinden består af fleksible slimhindefolder. Sprækker i disse slimhinder kan opstå både før og efter seksuel debut.

Derfor er sprækkerne heller ikke nødvendigvis et tegn på, at kvinden har haft sex. Ligesom det heller ikke er sikkert, at kvinden bløder, når det sker.

Blandt fagfolk er der stor uenighed om, hvorvidt forbuddet er en god eller dårlig idé.

Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) udtrykte i februar over for Ritzau, at man var imod et forbud.

- Vi hjælper ikke kvinderne ved at sætte forbud op.

- De finder et andet sted at gå hen, hvis vi laver et forbud, sagde formand Hanne Brix Westergaard ved den lejlighed.

Hun påpegede samtidig, at der ikke er tale om en konstruktion af hymen, sådan som regeringen formulerer det, men en rekonstruktion.

Det skyldes, at jomfruhinden, som eksisterer og er en slimfold ved indgangen til vagina, stammer fra fosterudviklingen.

Dansk Selskab for Folkesundhed (Dasams) var også imod et forbud.

Lovforslaget blev til gengæld bakket op af Jordemoderforeningen og Dansk Sygeplejeråd.

Det vides ikke, hvor mange kvinder der årligt får lavet en kunstig jomfruhinde.

/ritzau/