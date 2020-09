Ny aftale sikrer kompensation til barer, caféer og restauranter, der er ramt af indskrænkede åbningstider.

Et bredt flertal i Folketinget er enig om at kompensere barer, caféer og restauranter, som lider under de nuværende coronarestriktioner, for faste omkostninger.

Det oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et pressemøde søndag aften.

- Det gør ondt på jer, der sørger for, at vi kan have en god aften. Derfor er der nu i dag et bredt flertal for at komme med hjælp til jer, lyder det.

Partierne bag aftalen er Socialdemokratiet, Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.

Kompensationen kan gives til faste omkostninger for barer, caféer og restauranter, som har fået indskrænket deres åbningstider, og som følge heraf har haft en nedgang i omsætning på mindst 35 procent.

Der gives også kompensation til selvstændige ejere af barer, caféer og restauranter, som døjer med et omsætningstab på mindst 30 procent.

Desuden er underleverandører, hvis altovervejende leverancer går til barer, caféer og restauranter, også berettiget til kompensation.

Aftalen udvider adgang til eksisterende hjælpepakker og kompensationsordninger. Det er en hjælp til virksomheder, der er ramt af begrænset åbning.

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup løber søndagens hjælpepakke op i et samlet beløb på 300-400 millioner kroner.

Der afsættes 100 millioner kroner til yderligere økonomisk hjælp til branchen. I de kommende dage skal partierne forhandle om, hvordan beløbet fordeles.

Der er særligt fokus på de små virksomheder, siger erhvervsministeren.

- De kan nu få 90 procent af deres faste omkostninger i kompensation, hvis de vælger at holde lukket i en kortere periode, siger erhvervsministeren.

Kompensationen kan udvides til andre brancher, hvis de på samme måde bliver ramt af lignende restriktioner. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Erhvervsministeriet.

Aftalen gælder i første omgang til 31. oktober 2020. Der er dog mulighed for at forlænge året ud.

De nødlidende restaurationer har især efterspurgt hjælp, efter at nye landsdækkende restriktioner trådte i kraft lørdag.

Restauranter, værtshuse og barer skal lukke klokken 22. Desuden skal stående gæster de nævnte steder bære mundbind eller visir.

For København og 16 andre kommuner omkring hovedstaden har tiltagene været gældende siden torsdag.

/ritzau/