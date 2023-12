Den nye finanslov for 2024 giver tilskud til gymnasier, kommuner og pendlere i udkanten af Danmark.

Et bredt flertal med 11 ud af Folketingets 12 partier har indgået aftale om en ny finanslov for 2024.

Her er der fokus på at prioritere udkantsområderne i Danmark.

Det sker eksempelvis med tilskud til gymnasier i yderområder på 110 millioner kroner, en ny pulje til kommuner ramt af stormfloder og højere kørselsfradrag for pendlere i yderkommuner.

- Vi er lykkedes med at lande en samlet aftale med blandt andet vigtige prioriteter i forhold til udvikling af landdistrikterne, siger Venstres indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde.

Hun fremhæver også billigere færgebilletter til små øer.

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, mener, at hendes parti har været afgørende for denne retning.

- Landdistrikterne havde ikke fået så meget fokus uden os, siger hun.

- Det handler også om den pulje, kommunerne nu får til stormflodssikring og til at forbedre de ting, der er sket efter stormfloden i oktober.

Finansloven opretter en ekstraordinær anlægspulje på 125 millioner kroner, der kan søges af kommuner. Det er ofte kommuner i geografiske yderområder, der har kvaler ved stormfloder.

Da regeringen præsenterede sit udspil til finansloven, var der lagt op til en forhandlingsreserve på 500 millioner kroner, som Folketingets øvrige partier kunne forhandle om.

Den pulje er undervejs i forløbet blevet øget til 956 millioner kroner.

Dermed har partierne kunnet forhandle flere prioriteter med i aftalen.

- Det betyder, at den finanslov, vi kan præsentere, er endnu bedre end den, som regeringen kom med i august, siger Nicolai Wammen (S) om forskellen fra udspil til aftale.

Et eksempel på et nyt element er, at De Radikale og Danmarksdemokraterne er gået sammen om at støtte gymnasier i yderkommuner.

Gymnasier i udkantsområder har haft en trang økonomi, der til dels afhang af et tilskud. Finansloven viderefører en midlertidig forhøjelse af udkantstilskuddet til almene gymnasier fra 2024 til 2027.

Der gives også 275 millioner kroner til et øget akutberedskab, som eksempelvis kan gives til flere akutlægebiler, der kan komme hurtigere ud i yderområder.

Finansloven rummer statens samlede indtægter og udgifter på hundredvis af milliarder, og det, der forhandles om, er således blot et par procenter af den samlede økonomi.

/ritzau/