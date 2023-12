Over de næste fire år afsættes 129 millioner, som især skal hjælpe børn, der står midt i en familiekonflikt.

Hensynet til barnet er i centrum i en familieretsaftale, der torsdag er indgået mellem alle Folketingets partier.

Der afsættes samlet 129,5 millioner kroner til en række initiativer. Aftalen styrker tiltag i Familieretshuset, som overtog behandlingen af sager i familier fra Statsforvaltningen i 2019.

- Når forældre er i konflikt, kommer børnene alt for ofte i klemme. Aftalen skal styrke barnets ret til begge forældre, siger social- og boligminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) i en skriftlig udtalelse.

Aftalen præsenteres på et pressemøde torsdag formiddag.

Målet med aftalen er at styrke barnets trivsel i situationer, hvor familier bryder op, så barnet skærmes fra konflikter og får ret til begge forældre.

Partierne bag aftalen er enige om at afsætte flere penge til Familieretshusets konfliktnedtrappende tilbud til familierne.

Det skal blandt andet i en periode være muligt at afholde børnegrupper og børnesamtaler i barnets nærmiljø.

Adgangen til parrådgivning udbredes desuden med aftalen, så forældre, der er i konflikt, men ikke har forladt hinanden, kan få hjælp til at løse problemer.

Med aftalen skal Familieretshuset hjemtage de børnesagkyndige undersøgelser i de komplekse sager i perioden frem til 2027, er partierne enige om. Det skyldes lang ventetid hos de eksterne private psykologer.

- Jeg er glad for, at vi med aftalen sikrer midler til bedre børneinddragelse og børnesagkyndige undersøgelser, og at vi får hurtigere vejledning til kriseramte familier og ordentlige partshøringsfrister, siger SF's socialordfører, Theresa Berg Andersen, i en pressemeddelelse.

Samarbejdschikane i relationen mellem forældre skal have en fremtrædende plads i forældreansvarsloven, lyder det i aftalen. Konsekvensen af chikane gøres til et af lovens helt centrale principper.

- Ingen børn skal uden grund miste kontakten til den ene forælder som følge af den anden forælders chikane eller forældrefremmedgørelse. Børnene skal ikke være våben i en skilsmissesag, fordi forældrene ikke kan blive enige, siger Danmarksdemokraternes familieordfører, Karina Adsbøl.

Der er tale om et samlet beløb på 129,5 millioner kroner. De fordeles over de kommende fire år.

Næste år afsættes 22,9 millioner kroner, heraf 7,5 millioner til børnesagkyndige undersøgelser i Familieretshuset.

Den familieretslige reform er finansieret hovedsageligt via en reserve til foranstaltninger på socialområdet, mens 9,6 millioner findes i udviklings- og investeringsprogrammet.

/ritzau/