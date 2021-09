Forsvarsminister Trine Bramsens besøg på Ærø var helt uden et officielt program.

Ministeriet har ellers tidligere fremhævet et besøg på Marstal Navigationsskole som fagligt relevant for ministeren.

Men B.T. kan i dag afsløre, at Forsvarsministeriet overhovedet ikke var involveret i ministerens besøg på selve øen 15. august. Heller ikke besøget på navigationsskolen. Det bekræfter ministeriet over for B.T.

Dermed var eneste officielle punkt på turen den kontroversielle vandtaxatur med Marinehjemmeværnet til og fra Ærø.

Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto Vis mere Trine Bramsen på Ærø 15. august 2021, hvor hun besøgte borgmester Ole Wej Petersen. Foto: Privat foto

De nye oplysninger i sagen kommer, efter Trine Bramsen har fået massiv kritik for at føre valgkamp på Ærø 15. august, mens Kabul var ved at falde, og dansk forsvar stod over for en risikabel evakueringsindsats.

Siden har B.T. afdækket, hvordan ministeren brugte Marinehjemmeværnet til at få et lift, hvilket er ulovligt. Trine Bramsen må ikke bruge Forsvarets materiel som transport til private formål.

Selv har hun afvist kritikken med henvisning til, at hun besøgte Marinehjemmeværnet i sin egenskab af forsvarsminister.

Samtidig har Forsvarsministeriet på vegne af Trine Bramsen i et svar til B.T. 24. august givet indtryk af, at Trine Bramsens besøg på navigationsskolen var relateret til hendes job som forsvarsminister:

Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk Vis mere Det var dette patruljefartøj, forsvarsminister Trine Bramsen sejlede til Ærø med 15. august. Foto: hjv.dk

'Ministeren besøger blandt andet Navigationsskolen i Marstal cirka 9.30-10.00 med henblik på øget samarbejde mellem Forsvaret og navigationsuddannelserne,' fremgår det af ministeriets svar til B.T.

Men det er en efterrationalisering. Besøget på navigationsskolen var også partirelateret.

'Forsvarsministeriets minister- og ledelsessekretariat var ikke involveret i planlægningen af det konkrete besøg på Marstal Navigationsskole. Besøget på navigationsskolen blev planlagt af Ole Wej (borgmester på Ærø, red.),' skriver Forsvarsministeriet nu i et nyt svar til B.T.

Rektor på Marstal Navigationsskole Helle Bak Poulsen bekræfter, at der ikke var noget program.

At besøget på navigationsskolen var partirelateret, underbygges af mailkorrespondance mellem Trine Bramsens særlige rådgiver, Josephine Ilchmann Jørgensen, og Ærøs socialdemokratiske borgmester, Ole Wej Petersen, som B.T. har fået aktindsigt i.

Som særlig rådgiver må Josephine Ilchmann Jørgensen i modsætning til det partipolitisk neutrale embedsværk i Forsvarsministeriet nemlig godt bistå ministeren med partipolitisk arbejde.

17. juni i år skrev Trine Bramsens særlige rådgiver til Ole Wej Petersen, at:

'Trine vil meget gerne komme og besøge dig på Ærø i august måned. Da hun jo har et hus på Thurø, hvor hun er i weekenderne, foreslår hun et besøg lørdag den 14. august. Alternativt søndag den 15. august.'

Hun skrev videre, at besøget ikke behøvede at 'være forsvarsrelateret'.

'Det kan i lige så høj grad være noget, du ønsker at sætte fokus på ifht. Ærø og KV21 (kommunalvalget i 2021, red.).'

Dagen efter skrev Ole Wej Petersen tilbage til Trine Bramsens særlige rådgiver, at han blandt ville foreslå et 'kort besøg på Marstal Navigationsskole sammen med skolens rektor, Helle Bak Poulsen, gåtur tilbage til havnen, hvor vores kampagnevogn 'Røde Grethe' står, møde med kandidater og medlemmer.'

Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'. Vis mere Forsvarsminister Trine Bramsen og Peter Hansted (S) foran Socialdemokratiets campingvogn 'Røde Grete'. Billedet er taget søndag 15. august, hvor det stod klart, at situationen i Kabul var katastrofal. Bramsen er blevet fragtet til Ærø af Marinehjemmeværnets patruljeskib 'MVH 810 Luna'.

Den socialdemokratiske borgmester er i øvrigt selv tidligere rektor på skolen og sidder stadig i bestyrelsen for skolen.

Samme dag svarede Trine Bramsens særlige rådgiver: »Lad os køre med den plan« efterfulgt af en glad smiley.

Og 11. august – fire dage før Trine Bramsens besøg på Ærø – pointerede Trine Bramsens særlige rådgiver i en mail til Ærøs S-borgmester, at rundvisningen på navigationsskolen kan klares på 20 minutter, da 'Trine har besøgt skolen et par gange før'.

Søs Marie Serup kalder besøget på navigationsskolen et partiarrangement.

»Ministeren må gerne arrangere et partibesøg, og det må hendes særlige rådgiver gerne hjælpe med i modsætning til embedsværket. Når det er den særlige rådgiver, der har arrangeret besøget, og ministeriet klart siger, at de ikke har planlagt noget, så er det et ret tydeligt tegn på, at besøget på navigationsskolen var en del af partiarrangementet,« siger hun.

Ifølge Forsvarsministeriet, som altså ikke var involveret i planlægningen af Trine Bramsens besøg på navigationsskolen, kom besøget til at handle om forholdet mellem det civile og militære maritime uddannelsessystem.

Trine Bramsen fik blandt andet input til merituddannelse på Søværnets område, skriver ministeriet og tilføjer:

»Konkret har besøget afstedkommet, at Forsvaret, Hjemmeværnet og Søfartsstyrelsen nu arbejder på at få meritoverført sejltimer.«