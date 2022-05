Transportminister Trine Bramsen (S) gør nu det stik modsatte af sin forgænger Benny Engelbrecht (S), der i februar røg som minister.

Det kom frem torsdag formiddag på et samråd på Christiansborg, hvor Trine Bramsen og miljøminister Lea Wermelin (S) skulle svare på kritiske spørgsmål om det gigantiske byggeri af den kunstige halvø Lynetteholmen.

Helt konkret har Trine Bramsen besluttet, at der ikke længere skal sejles slam fra etableringen af det gigantiske byggeri ud i Køge Bugt, hvor det smides ud i havet.

Også kaldet klapning i fagtermer. Noget B.T. har vist video af i Køge Bugt.

Her er B.T.s historier om Lynetteholmen 31. august: B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden.

B.T. kan afdække, hvordan støjen ved byggeriet af Lynetteholmen vil ramme hovedstaden. 9. oktober: B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale.

B.T. skriver, at regningen for Lynetteholmen – stik imod, hvad toppolitikere ellers har meldt ud – kan ende på flere milliarder kroner, som skatteborgerne må betale. 13. november : Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod.

: Tre eksperter siger, at Lynetteholmen slet ikke klimasikrer hovedstaden, som toppolitikere ellers har sagt. Tværtimod. 14. januar: Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam.

Nu kommer det frem, at Den Blå Planet stopper med at bruge havvand fra Øresund, mens udgravningen til Lynetteholmen er i gang på grund af frygt for forurening og slam. 19. januar: Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi.

Daværende transportminister Benny Engelbrecht vil kun fortsætte interview, hvis B.T.-journalist bekræfter, at vi har forstået, at Lynetteholmen hviler i sig selv. B.T. påpeger, at der er stor usikkerhed om projektets økonomi. 30. januar: Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet.

Nu kan B.T. fortælle, at selve byggeriet af Lynetteholmen bliver dyrere end det oprindelige budget. Bare den første lille del af projektet er blevet 197 millioner kroner dyrere end forventet. 5. februar: B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018.

B.T. skriver, at både Benny Engelbrecht og den tidligere transportminister Ole Birk Olesen erkender, at det langtfra er sikkert, at salg af byggegrunde på Lynetteholmen vil kunne finansiere en ny østlig ringvej, der skal føre trafikken uden om København. Det var ellers en del af det oprindelige projekt, som det blev præsenteret for offentligheden i oktober 2018. 28. marts: B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt.

B.T. har optaget video, der viser, hvordan skibe dumper slam fra Lynetteholmen i Køge Bugt. 29. marts: Nuværende transportminister Trine Bramsen vil sammen med forligskredsen til Lynetteholmen se på nyt sted at dumpe slammen.

Men på et samråd 28. oktober sidste år sagde den daværende transportminister Benny Engelbrecht, at dumpningen af slam i Køge Bugt ikke havde nogen miljømæssige konsekvenser, og derfor ville det fortsætte.

Trine Bramsen blev på torsdagens samråd derfor spurgt, om det nu alligevel har vist sig, at dumpningen af slam går ud over miløjet, og det er derfor, hun stopper dumpningen i Køge Bugt?

Til det svarede Trine Bramsen:

»Det er et politisk ønske at se på alternativer til dumpningen. Det er ikke, fordi der er kommet en ny rapport, der siger, at nu holder de beregninger om miljøkonsekvenserne ikke længere,« svarede hun.

Her ses transportminister Trine Bramsen (S) under seneste samråd på Christiansborg. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2022) Foto: Martin Sylvest

Hun går altså stik imod sin forgænger Benny Engelbrect af rene politiske grunde.

Venstres miljøordfører Jacob Jensen kommer med skarp kritik af, at der af politiske årsager sker ændringer, fordi der er kommet ny minister.

»Gentagne gange spurgte vi Benny Engelbrecht, om der var nogen problemer med den her dumpning, og det sagde han nej til. Så det er en helt anden politisk holdning og tilkendegivelse, Trine Bramsen har som minister, end Benny Engelbrecht havde,« siger han og tilføjer:

»Men det er jo samme regering, så det er den, der har ansvaret for det her.«

4. februar blev Benny Engelbrecht fyret som transportminister, da der ikke længere var tillid til ham. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Efter samrådet forsøgte B.T. af få en kommentar fra Trine Bramsen, der dog var ret kortfattet.

»Vi sætter klapningen på pause. Det er det, jeg kan gøre som minister. Jeg er jo kommet til fornylig,« sagde hun.

I næste uge holder Trine Bramsen møde med de andre partier, der stemte for etableringen af Lynetteholmen.

Og her skal det drøftes, om dumpningen skal stoppes helt.