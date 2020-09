Forsvarsminister Trine Bramsen (S) er blevet kritiseret for, at tilsyn udsendte meddelelse med kritik af FE.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) skriver i en række svar til Folketingets Forsvarsudvalg, at hun ikke har haft indflydelse på - eller godkendt - en omstridt pressemeddelelse.

Meddelelsen blev sendt ud af Tilsynet for Efterretningstjenesterne (TET). Den indeholdt skarp kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

Ministeren er i skarpe vendinger af blandt andre tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blevet kritiseret. Han mener, at pressemeddelelsen bragte fokus på et hemmeligt samarbejde med den amerikanske efterretningstjeneste NSA.

- Pressemeddelelsen er udsendt af det uafhængige tilsyn. Ikke af mig, skriver Trine Bramsen i et svar.

Pressemeddelelsen blev udsendt den 24. august. Den 21. august modtog Trine Bramsen en fortrolig rapport på fire ringbind fra tilsynet baseret på informationer fra en eller flere whistleblowere.

Den rapport afviser Trine Bramsen også at have haft nogen indflydelse på.

- Der har ikke været en forhandling mellem Forsvarsministeriet og det uafhængige tilsyn om tilsynets klassificerede rapport på baggrund af tilsynets særlige undersøgelse, skriver Trine Bramsen.

Den 21. modtog Trine Bramsen også en kopi af den pressemeddelelse, der blev sendt ud den 24.

Forsvarsministeren understreger i svaret, at tilsynet er uafhængigt, og at der står følgende i loven om tilsynet med efterretningstjenesterne: "tilsynet er således ikke undergivet tjenestebefalinger fra Forsvarsministeriet eller andre administrative myndigheder".

I pressemeddelelsen beskrev tilsynet en lang række kritisable forhold i FE.

Tilsynet skrev, at Forsvarets Efterretningstjeneste har fra 2014 til 2020 har "tilbageholdt informationer" fra tilsynet, givet urigtige informationer, og at FE's arbejde indebærer risiko for, at der "uberettiget kan foretages indhentning mod danske statsborgere".

Derudover skriver tilsynet, at der er indikationer på, at FE har "undladt at følge op på" spionage mod Danmark, har en "uhensigtsmæssig legalitetskultur", og at FE "uberettiget har behandlet oplysninger" om en ansat i tilsynet.

Rapporten førte til, at flere ledende og tidligere ledende medarbejdere i FE er fritaget for tjeneste.

En række avisartikler baseret på anonyme kilder har efterfølgende beskrevet, at sagen skulle handle om et tophemmeligt samarbejde om aflytning af et datakabel, der går igennem Danmark.

Det har fået blandt andet Venstre og Nye Borgerlige til at kritisere Trine Bramsen for at have håndteret sagen på en måde, der har afsløret og måske skadet samarbejdet.

- Jeg kan som forsvarsminister naturligvis ikke sidde en så klar og alvorlig kritik af FE overhørig fra det tilsyn, som lovgivningsmagten har tillagt kompetence til at føre kontrol med FE, har Trine Bramsen tidligere skrevet i et svar til Folketinget om, hvorfor medarbejderne blev sendt hjem.

/ritzau/