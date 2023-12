Der var ingen tvivl om, at hun var vellidt i sit sønderjyske bagland som regionsrådsformand.

Men Stephanie Lose har også bred folkelig appel.

Det sætter hun en tyk streg under som debutant på ministerholdet i YouGovs første popularitetsmåling siden regeringsrokaden 23. november.

Stephanie Lose gør nemlig rent bord og stryger direkte ind på førstepladsen som den mest populære minister på det 23 mand (m/k) store ministerhold (se grafikken med alle regeringens ministre i bunden af artiklen).

Det kommer ikke helt bag på B.T.s politiske kommentator, Joachim B. Olsen.

»Hun har en nedtonet facon. Hun er meget stille og rolig og har sådan en snusfornuftig-agtig tilgang til politik. Hun hidser sig ikke op, og der er ikke de store armbevægelser. Det, tror jeg, appellerer til mange,« siger han og tilføjer:

»Hun virker meget normal og almindelig. Hun er typen, man kan møde nede i den lokale brugs. Og så virker hun meget driftsikker.«

Loses stilfærdige stjernestøv kan godt smitte af på hendes partiformand, Troels Lund Poulsen, vurderer Joachim B.Olsen:

Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen, politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

»Hvis man har et stærkt ministerhold, som supplerer hinanden, og der ikke er personsager, så kan det smitte positivt af på en som leder. Det siger jo noget om lederens evne til at træffe gode beslutninger. Der stikker Mia Wagner så lidt ud.«

Omvendt er danskerne øjensynligt godt tilfredse med, at Troels Lund Poulsen gjorde kort proces, da Mia Wagner sygemeldte sig efter et alvorligt ildebefindende.

Regeringens digitaliserings- og ligestillingsminister, Marie Bjerre, der kortvarigt blev sendt ud i kulden, da Troels Lund Poulsen erstattede hende med erhvervskvinden Mia Wagner, kan nemlig glæde sig over, at hendes kortvarige sortie fra ministeriet kun har gjort hende mere populær.

Marie Bjerre springer nemlig hele seks trin op ad popularitsstigen fra en 10.-plads i november til en fjerdeplads i december.

»Hun fik sympati på først at være blevet fyret og så ikke mindst hendes måde at håndtere fyringen på med totalt overskud og hundrede procents loyalitet over for Troels Lund Poulsens beslutning. Der var ingen bitterhed at spore. Det vinder man på,« siger Joachim B. Olsen og fortsætter:

»Politisk har hun ikke sat en ny dagsorden, som folk finder sympatisk. Det er ene og alene håndteringen af fyringen, der giver hende et rygstød. Det er et lille folkeligt gennembrud.«

I den anden ende af popularitetsskalaen cementerer statsminister Mette Frederiksen sin position som regeringens suverænt mindst populære minister – også i novembermålingen var Mette Frederiksen nummer sjok.

Med en popularitetsscore på beskedne 2,65 point tenderer danskerne mod at synes ‘dårligt’ om Mette Frederiksen.

Under coronapandemien var Mette Frederiksen regeringens med afstand mest populære minister og scorede næsten fire ud af fem mulige point, hvilket betød at danskerne dengang syntes godt om hende.

I dag slider det på statsministeren, at hun er leder af en midterregering med to borgerlige partier, pointerer Joachim B. Olsen.

»Hun er ikke længere røde Mette, der ville sætte en stopper for reformer. Nu taler hun om, at vi alle sammen skal arbejde noget mere og har afskaffet store bededag. Mange synes, de arbejder rigeligt i forvejen. Der er element af, at folk føler sig talt ned til, siger han og tilføjer:

»Mor-Mette, som fungerede godt under coronaen, fordi danskerne godt kunne lide en stærk leder under den krise, har det den omvendte effekt, når der ikke er en krise. så ser danskerne måske kun den løftede pegefinger.«