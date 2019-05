Det ser godt ud for Kristendemokraternes vikarierende formand, Isabella Arendt.

En ny måling afslører, at hun er særdeles populær blandt valgets partiledere.

»Det er da meget godt!«

Sådan lyder Isabella Arendts umiddelbare reaktion, da hun præsenteres for den spritnye måling. Her figurerer hun som den femtemest populære partileder ud af de i alt 13 partiledere ved dette folketingsvalg. En placering lige over statsminister Lars Løkke Rasmussen.

»Hellere det end at være nummer 13 ud af 13. Det ville da være en ærgerlig oplevelse,« tilføjer Isabella Arendt, der i blå blok kun er bag Konservatives Søren Pape Poulsen.

Stram Kurs' partileder, Rasmus Paludan, indtager sidstepladsen i målingen.

På aftenen for valgudskrivelsen deltog 26-årige Isabella Arendt i den første partilederdebat på et afbud, da Kristendemokraternes formand, Stig Grenov, havde fået et ildebefindende. Samme aften blev hun af mange kåret som debattens store vinder og blev i medierne døbt 'vikaren fra himlen'.

Hun overtog efterfølgende formandsrollen under resten af valgkampen fra Stig Grenov, som var nødsaget til at tage orlov på grund af stress. Onsdag svarede hun på spørgsmål fra B.T.s læsere i livestudiet. Se videoen øverst.

FV19. Isabella Arendt (KD) på besøg på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere FV19. Isabella Arendt (KD) på besøg på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Lige siden er vælgeropbakningen kun blevet større. For et par dage viste en Voxmeter-måling, at Kristendemokraterne for første gang i mere end et årti står til at blive valgt ind i Folketinget.

Jeg har ikke forberedt mig på pludselig at skulle være fungerende partileder, så jeg har ikke tænkt en masse over, hvilken type partileder jeg ville være. Så jeg må gøre noget rigtigt, hvis vælgerne synes, jeg gør det godt,« siger Isabella Arendt.

Hun tror selv, at opturen skyldes, at flere vælgere har fået øje på partiets politik.

»Det er lykkedes mig og vores andre kandidater at formidle, at vi er et bredt parti, som henvender sig til mange og skal tages i betragtning,« siger hun.

At sammenligne mig med Stig i dette folketingsvalg vil ikke være helt fair. Isabella Arendt

På grund af hendes korte tid som partiformand, er det første popularitetsmåling, hvor Isabella Arendt figurerer. Faktisk var hun slet ikke klar over, at der blev lavet den slags målinger.

»Men det er dejligt, at der er velvilje, og det må også betyde, at der er vælgere, der synes, at jeg gør det godt og repræsenterer partiet på en troværdig og ordentlig måde.«

Stig Grenov indtog i sidste måling en ottendeplads i målingen, og Isabella Arendt har altså fra første færd overhalet ham, hun vikarierer for.

»Det siger noget om, at jeg ikke har stress. Jeg tror, det er noget nemmere at være partileder, hvis man ikke har stress-symptomer. Så at sammenligne mig med Stig i dette folketingsvalg vil ikke være helt fair,« lyder hendes bud på, hvorfor det umiddelbart går hende så meget bedre.

Trods den fine debut er hun dog ikke helt oppe på siden af de nu etablerede partiledere Mette Frederiksen (S), der debuterede med 3,47 i oktober 2015, Pernille Skipper (EL), der debuterede med 3,21 i juni 2016 og Kristian Thulesen Dahl (DF), der debuterede med 3,19 i oktober 2012.

Mette Frederiksen rangerer højst på listen over populære partiledere, hvor resten af top-3 udgøres af Pernille Skipper og Pia Olsen Dyhr.