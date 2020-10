Ti borgmestre fra en række jyske kommuner opfordrer regeringen til at ændre strategien for aflivning af mink.

En række jyske borgmestre langer i et åbent brev ud efter regeringens strategi omkring aflivningen af danske mink.

Det skriver TV Midtvest.

Borgmestrene er utilfredse med, at regeringens strategi ikke blot indebærer, at mink på coronasmittede farme skal aflives.

Også mink i en zone på 7,8 kilometer omkring den smittede farm skal således slås ned.

Bag brevet står rådgivningsfirmaet Sagro og ti borgmestre fra kommuner som Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern og Ikast-Brande.

Brevet er sendt til fødevareminister Mogens Jensen (S), finansminister Nicolai Wammen (S) og erhvervsminister Simon Kollerup (S).

- Vi borgmestre nærer en reel frygt for minkerhvervets eksistensgrundlag, står der i brevet ifølge TV Midtvest.

Borgmestrene mener, at håndteringen mangler faglig begrundelse og samtidig risikerer at "knuse en branche med mange arbejdspladser og en årlig eksport på cirka fem milliarder".

- Minkbranhcen beskæftiger sammen med følgeindustrien flere tusinde personer, hvoraf en stor del kommer fra vores kommuner, lyder det i brevet.

Borgmestrene kommer i brevet med flere ændringsforslag til regeringen.

Blandt andet opfordrer de til, at man i zonen på de 7,8 kilometer tester i stedet for at aflive.

På den måde mener borgmestrene, at man kun afliver smittede mink.

I øjeblikket står mere end 1,5 millioner mink til at skulle aflives på grund af coronasmitte på enten de enkelte farme eller på farme i nærområdet.

Det første danske coronatilfælde hos mink blev registreret på en minkfarm i Nordjylland 17. juni.

Siden er antallet steget voldsomt, og i sidste uge gik en masseaflivning i gang på flere minkfarme.

Mandag var der konstateret coronasmitte på i alt 76 minkfarme i Danmark. Det svarer til knap syv procent af landets minkfarme.

/ritzau/