Regeringens plan mod parallelsamfund rammer ved siden af flere problemområder, advarer borgerlige borgmestre.

København. Der er boligområder, som ikke er omfattet af regeringens udspil mod parallelsamfund, men som burde være det. I hvert fald hvis man spørger borgmestrene for de pågældende boligområder.

Sådan lyder det i Jyllands-Posten fra flere borgerlige borgmestre, der ærgrer sig over, at kvarterer i deres kommune går glip af nye krav om blandt andet obligatorisk brug af dagtilbud og en milliardpulje øremærket udsatte områder.

I Greve opfylder det omdiskuterede boligkvarter Askerød akkurat ikke kriterierne for at være omfattet.

- Selv om Askerød falder ude for ghetto-kriterierne, så er Askerød ikke et normalt boligområde. Vi har en boligsocial helhedsplan for området, og har man det, er det ikke normalt, siger borgmester Pernille Beckmann (V) til Ritzau.

- Regeringen lægger op til, at man kan få penge til at rive bygninger ned. Dem kunne vi godt tænke os at få del i.

- Vi kunne også godt tænke at tvinge børnene i daginstitutioner.

Regeringens stramninger gælder kun områder, hvor der bor mere end 1000 beboere. Derudover er det de såkaldte ghettokriterier, der afgør, hvilke områder der bliver berørte af udspillet.

Havde der boet fem mere med ikkevestlig baggrund i Askerød, ville området være på listen, der lige nu tæller 57 boligområder.

I Fredensborg mener formand for byrådets Borgerserviceudvalg Lars Søndergaard (V), at ghettoplanen burde inkludere Egedalsvænge i Kokkedal.

Området blev landskendt, da et muslimsk flertal i boligforeningens bestyrelse afviste at købe et juletræ.

I Helsingør har boligområdet Nøjsomhed ifølge borgmester Benedikte Kiær (K) også problemer med parallelsamfund.

Men kvarteret er ikke med i ghettoplanen, da området er del af et større boligkompleks, der ikke har samme problemer.

- Vi har oplevet, at Loyal To Familia huserede under bandekonflikten, og vi har udfordringer med Hizb-ut-Tahrir, siger Benedikte Kiær.

Regeringen har i en analyse med data fra 2015 vurderet, at omkring 74.000 personer er i fare for at bo i et parallelsamfund.

Af den gruppe var det blot 4 af 10, der boede i enten et udsat boligområde eller en ghetto. Mange af områderne går igen i ghettoplanen.

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) vil gerne diskutere, om flere boligområder kan omfattes.

/ritzau/