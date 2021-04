I næste uge skal Folketinget drøfte automatisk model for nedlukning, som møder kritik fra flere sider.

Der har de seneste dage været flere eksempler på skoler og gymnasier, som er blevet lukket uden et eneste coronatilfælde, fordi der har været høje smittetal i de sogne, hvor de ligger.

Det skyldes en automatisk model for nedlukning af sogne med høje smittetal indført af Folketinget, som flere borgmestre kalder for firkantet.

I Jammerbugt Kommune er skolen i sognet Kollerup-Fjerritslev i øjeblikket lukket, selv om der ikke er et eneste tilfælde af covid-19 blandt lærere eller elever.

Det har borgmester Mogens Gade (V) svært ved at få til at give mening.

- Det virker svært at forklare og forsvare, at man lukker en folkeskole, når man ikke har set smitte i lang tid.

- Der er brug for en direkte dialog mellem de centrale sundhedsmyndigheder og den enkelte kommune, hvor sognet er placeret, så man finder en lokal løsning, som tager hensyn til, hvor smitten er, og om den er under kontrol, siger Mogens Gade.

Smitten i sognet skyldes ifølge Mogens Gade primært et udbrud på Fjerritslev College, som er under kontrol.

Et sogn bliver lukket, hvis smittetallene overskrider tre værdier.

Der skal over de seneste syv dage have været mindst 20 smittetilfælde, antallet af smittede per 100.000 indbyggere er over 400, og positivprocenten - andelen af positive coronaprøver - er over to procent.

- Det er en alt for bureaukratisk og rigid model, hvor man bare kigger på tre tal.

- Det er fint at have nogle indikatorer, der viser, om der er ved være rødt lys, men skal se på det konkrete tilfælde, siger Mogens Gade.

Folketinget skal i næste uge drøfte mulige ændringer af modellen. Det var en del af den aftale om genåbning, som faldt på plads natten til fredag.

I København har Sankt Pauls Sogn oversteget smittegrænserne, og det har blandt andet betydet, at Gefion Gymnasium med 1250 elever har skullet lukke, selv om der ikke har været smittetilfælde.

Sundheds- og omsorgsborgmester Sisse Marie Welling (SF) mener, at der er brug for mere lokal dialog i den nye model.

- Vi skal have fundet en geografisk størrelse, som det giver mening at lukke ned for.

- Hvis vi fortsætter med den her model, risikerer vi at skulle lukke områder med 46.000 borgere, siger hun til TV2.

