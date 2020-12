Det kan gøre større skade på miljø at vente på miljøundersøgelse end at grave mink op uden, mener borgmestre.

Millioner af døde mink blev i hast fyldt i lange grave på militære øvelsesområder i kommunerne Holstebro og Viborg.

Borgmestrene i de to kommuner vil - ligesom et flertal på Christiansborg - have dyrene gravet op igen.

Og står det til Ulrik Wilbek (V), der er borgmester i Viborg Kommune, og Hans Christen Østerby (S), der er borgmester i Holstebro Kommune, skal det ske uden en miljøvurdering - en såkaldt VVM-redegørelse.

Det vil nemlig kunne forkorte tiden, før minkene er væk fra jorden igen, betydeligt. Hans Christen Østerby siger, at han "ikke kan få ind i sit hoved", at der skal bruges tid på en miljøvurdering.

- Det er fuldstændigt vanvittigt, set i forhold til at vi måske har en mindre miljøkatastrofe, siger Hans Christen Østerby.

- Det har ingen gang på jord, at det skal tage et år. Især ikke når man tænker på, at man i løbet af en weekend begyndte at grave ud og komme mink i gravene, siger han.

Ulrik Wilbek kalder det grotesk, at minkene kunne lægges i jorden uden en VVM-undersøgelse, men at der skal en til for at få dem op igen.

- Det håber jeg selvfølgelig, der kan laves særregler for, siger Ulrik Wilbek.

Han føler sig tryg ved at få minkene fjernet, uden der bliver lavet en vurdering først, fordi "jeg kan ikke se, hvad der kan være farligt ved at tage dem op, men jeg kan se, hvad der var farligt ved at lægge dem ned".

- Det handler om grundvandet. Jo længere de ligger, jo større risiko er der for, at grundvandet bliver forurenet, siger Ulrik Wilbek.

De mange millioner mink blev gravet ned "så der ikke er nogen risiko for det omkringliggende samfund", lød det i begyndelsen af november fra Rigspolitiet.

Naturstyrelsen hjalp med at udvælge områderne, og Miljøstyrelsen sikrede for hvert område, at de nedgravede mink ikke skulle kunne udgøre en risiko for drikkevand, fredninger og beskyttet natur.

Men minkene begyndte at svulme og pressede sig op gennem jorden.

Et flertal blandt partierne på Christiansborg vil have minkene gravet op, og fredag har fødevareminister Rasmus Prehn (S) fremlagt tre modeller for opgravning og sikker destruering.

Der skal formentlig laves en miljøvurdering først, og det tager over et halvt år. Derefter tager den hurtigste af modellerne tre en halv måned.

Spørger man de to borgmestre, er de enige om, hvilken af modellerne det skal være: den hurtigste.

- Det er den, hvor det tager tre en halv måned. Det skal ikke tage længere tid. Det skal tage så kort tid som muligt, så vi ikke får mere nedsivning end nu til vores grundvand.

- Det her må dreje sig om, at man nu - undskyld mig - tager sig sammen og beslutter sig for, at vi hurtigst muligt får minkene gravet op og destrueret, siger Hans Christen Østerby.

Begge borgmestre beskriver, at indbyggerne nær gravene er utrygge over situationen. Hans Christen Østerby håber, at minkene kan graves op lige efter nytår, og at arbejdet er færdigt til foråret.

/ritzau/