Ni øer ved Avedøre Holme skal give plads til 380 virksomheder. Der findes bedre løsninger, mener borgmestre.

Hvorfor gå i gang med et stort erhvervsprojekt med ni kunstige øer i København, når man kan styrke forbindelsen til kommuner på Sjælland, hvor der er rigeligt med plads til virksomheder?

Sådan lyder det fra flere sjællandske borgmestre. De undrer sig over erhvervsprojektet "Holmene" ved Avedøre Holme, der blev præsenteret mandag.

En af dem er borgmester i Gribskov Kommune Anders Gerner Frost fra lokallisten Nyt Gribskov.

- Vi har plads til både borgere og virksomheder. I stedet for at finde på nye fantasiprojekter, så lad os gøre noget af det, der er let, og få gjort noget ved trængslen, siger han:

- Halvdelen af vores befolkning pendler hver dag til arbejde. Vi oplever stor trængsel for vores pendlere.

Han understreger, at investeringer som "Holmene" også kommer resten af Danmark til gode, men opfordrer til snarest muligt at få undersøgt, hvad det vil koste at forbedre infrastrukturen omkring København.

Sammen med flere andre nordsjællandske kommuner ønsker Gribskov blandt andet investeringer i Kystbanen og motorveje.

Borgmester i Hillerød Kommune Kirsten Jensen (S) mener, at "Holmene" lyder som et fint projekt, men bakker i øvrigt op om Frosts udmelding.

- Vi har i Hillerød meget jord allerede, som er forberedt til erhvervs- og produktionsvirksomheder, siger hun.

- Øerne ved Avedøre Holme ligger meget langt ude i fremtiden. Det er vigtigt ikke at glemme det, vi allerede har, og som vi kunne understøtte ved at sørge for ordentlige - eller endnu bedre - transportmuligheder.

Planen for "Holmene" er, at den første jord kastes i 2022, og at øerne står færdige i 2040. I alt skal der skabes 12.000 arbejdspladser og gives plads til 380 virksomheder.

Projektet skal finansieres igennem salg af byggegrunde.

Men også syd for København er der brug for investeringer i infrastruktur, mener borgmester i Køge Kommune Marie Stærke (S).

- Vi oplever stor interesse for den erhvervsjord, som vi har. Men vores borgere er belastede af en infrastruktur, som ikke fungerer - både overfyldte tog og vejnet, siger hun

- Derfor mener vi, at det ville give meget bedre mening at investere i infrastruktur omkring København.

Regionsrådsformand i Region Hovedstaden Sophie Hæstorp Andersen (S) fortæller til Sn.dk, at hun mener, at der mangler en plan for den nødvendige infrastruktur omkring projektet.

I samme artikel understreger Hvidovres borgmester, Helle Adelborg (S), som var med til at præsenteret projektet, at der vil blive arbejdet på løsninger i forhold til blandt andet infrastruktur.

