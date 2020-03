Mens Mette Frederiksen opfordrer danskerne til at begrænse al rejseaktivitet i det danske land, valfarter mange til sommerhusområderne, som i disse dage er fyldt til randen.

I både Odsherred, Skagen, Jammerbugten og nordkysten på Sjælland meldes der om trængsel i sommerhusområderne, efter corona-epidemien lagde sig ind over Danmark.

Men selv om faren for smitte stiger, når danskerne rejser rundt i landet, er flere borgmestre, som B.T. har talt med, ikke nervøse for trængte sommerhusområder.

»Hvis folk tager deres forholdsregler, ser jeg intet problem i, at de tager i sommerhus. Selv om vi har mange flere gæster i sommerhusene end normalt, har vi stadig mere plads her, end de har i København,« siger Thomas Adelskov (S), borgmester i Odsherred Kommune, hvor der er ca. 24.000 sommerhuse.

Godt for butikkerne

Ifølge udlejningsbureauet Feriepartner Odsherred er der op til 10.000 flere sommerhusgæster i kommunen end normalt i disse uger.

Det er også noget, som kan mærkes på det lokale forretningsliv, fortæller Thomas Adelskov.

»Vores butikker og små erhvervsdrivende bliver reddet af de mange sommerhusgæster i disse hårde corona-tider. Påsken bliver en højtid for dagligvarebutikkerne her i Odsherred,« siger han.



I Skagen har dele af lokalbefolkningen været oprørte over de mange danskere fra hovedstaden, som er rykket i sommerhus i Skagen under corona-epidemien.

'Vi kan ikke sætte en bom op'

Borgmesteren i Frederikshavn Kommune, Birgit Hansen (S), hilser dog de mange sommergæster velkommen.

»Det er ikke kommunens opgave at sætte restriktioner for sommerhusgæster. Vi kan ikke sætte en bom op, så folk ikke kan komme til Skagen,« siger hun og pointerer:

»Det er selvfølgelig et dilemma, for på den ene side er det godt for butikkerne og kommunen med så mange sommerhusgæster, men på den anden kan det øge smittefaren.«

Derfor er borgmesteren klar til at sætte afspærringer op i samarbejde med politiet, hvis der samles for mange corona-turister i samme område. Det kan være ved havnene eller ved attraktioner som Den tilsandede kirke.

Et andet meget populært sommerhusområder er den sjællandske nordkyst ved Hornbæk.

Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær. Foto: Linda Kastrup Vis mere Helsingørs borgmester, Benedikte Kiær. Foto: Linda Kastrup

Her opfordrer borgmesteren i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), en særlig gruppe borgere til at blive hjemme fra sommerhuset.

»Hvis man har sundhedsmæssige udfordringer og har behov for hjemmepleje, vil jeg anbefale, at man bliver hjemme,« forklarer Benedikte Kiær og uddyber:

»For det første kender ens egen kommune bedre sine borgere. For det andet så ved vi ikke, hvad der kommer til at ske. Det kan være, at vi kommuner i Nordsjælland bliver lagt ned af patienter fra Nordsjællands Hospital. Så bliver vi nødt til at nedskalere, hvad vi plejer at give i hjemmepleje – og så kan det være, at man slet ikke får den hjælp, man plejer at få,« siger hun.

Derudover ser Benedikte Kiær intet problem i, at folk tager i sommerhus.

Mette Frederiksen har flere gange understreget, at hvis danskerne rejser for meget rundt i landet, kan regeringen blive nødt til at indføre et rejseforbud mellem landsdelene.