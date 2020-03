36 borgmestre fra Fyn og Jylland opfordrer til at støtte lokale medier, der er hårdt ramt af coronakrisen.

36 borgmestre sender søndag en fælles appel til virksomheder og borgere om at støtte lokale og regionale medier. Det sker, når de sammen indrykker en annonce i flere medier.

Ifølge Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), oplever borgmestrene, at mediernes annonceindtægter er voldsomt faldende grundet coronakrisen.

- Vi har oplevet, at de lokale medier ret hurtigt her i coronakrisen har meldt ud, at de er rigtig pressede.

- Og da jeg finder ud, at der nogle steder har været et fuldstændig drastisk tab af annoncesalg inden for bare den seneste uges tid, blev jeg helt ærligt bekymret for, om det her kommer til at betyde, at nogle af de lokale og regionale medier knækker nakken, siger han.

/ritzau/