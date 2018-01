Odenses borgmester inviterer statsministeren til Vollsmose i forbindelse med et kommende ghetto-udspil.

København. Ghettoer skal afvikles helt, og nogle steder skal bygninger rives ned, fastslog statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) mandag i sin nytårstale.

At rive bygninger ned kan være et nyttigt redskab, mener flere borgmestre i kommuner med ghettoer. Men nedrivning må ikke stå alene, når statsministeren inden længe er klar med et nyt ghetto-udspil.

Sådan lyder det blandt andre fra Odenses borgmester, socialdemokraten Peter Rahbæk Juel. I Odense er området Vollsmose blandt andet på ghetto-listen.

- Det er vigtigt at have nedrivning som et værktøj. Der er blandt andet vedtaget planer i Vollsmose, hvor en række bygninger skal rives ned for at gøre plads til bedre infrastruktur og en mere varieret boligform.

- Men det kan ikke stå alene, siger han og peger på, at tiltag, som skal få flere i job er vigtige:

- Derfor vil jeg gerne invitere Lars Løkke til at komme til Vollsmose, så han kan prøve at møde nogle af de mennesker, som det faktisk er lykkes at få i job, men også nogle af dem, der har det svært.

Regeringen offentliggjorde i december sin liste over ghettoområder i Danmark. Odense har to områder på ghetto-listen.

En anden kommune på listen er Sønderborg, hvor området Nørager/Søstjernevej betegnes som en ghetto. Sønderborgs borgmester, Erik Lauritzen (S), mener ikke, at nedrivning er en løsning i hans by.

- Kommunerne skal have nogle andre redskaber til at kunne boligplacere nye tilflyttere mere bredt. Men jeg ser ikke, at det er en løsning bare at rive nogle boligområder ned, siger han.

I Vejle var Finlandsparken i december igen med på ghetto-listen. V-borgmester Jens Ejner Christensen roser statsministeren for at ville afvikle ghettoerne.

- Når der er børn, der kommer i skole og ikke kan tale dansk, så har vi et problem, som vi skal tage os af. Det kan vi ikke være bekendt ellers, siger han.

At rive bygninger ned er dog en drastisk løsning for Vejle, og han peger på, at der er brug for flere andre tiltag.

- Vi har ret god held med at få nogle af områderne moderniseret og bruge de greb, som ikke er at jævne med jorden, siger Jens Ejner Christensen.

/ritzau/