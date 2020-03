Hemmeligholdte oplysninger, misvisende tal og historier i pressen om, at Astrid Krags egen valgkreds bliver forgyldt i regeringens udligningsudspil.

Flere borgmestre har fået nok og angriber nu social- og indenrigsminister Astrids Krags rolle i slagsmålet om et nyt udligningssystem.

Borgmestrene er ikke længere trygge ved, at Astrid Krag står i spidsen for forhandlingerne.

»Det er et pinligt forløb, og det falder tilbage på Astrid Krag. Hun har ikke været professionel, og hun forstår åbenlyst ikke sagens detaljer,« siger Karsten Søndergaard (V), borgmester i Egedal Kommune, som står til et smæk på 49 mio. kr.

»Dokumenteret sin inkompetence«

Gentoftes borgmester, Hans Toft (K), går endnu længere i kritikken. Han mener, at Astrid Krag udstiller »borgere i Nordsjælland som rige mennesker uden social bevidsthed«.

»Når jeg ser Astrid Krags retorik i pressen og hendes manglende forståelse for en kommunes økonomi, må konklusionen være, at hun har dokumenteret sin inkompetence til at stå i spidsen for udligningen,« siger Hans Toft.

»Jeg er ikke tryg ved, at hun skal stå i spidsen for udligningsreformen,« pointerer han.

Angrebet mod Astrid Krag kommer efter, at Berlingske i sidste uge skrev, at Astrids Krags valgkreds i Køge bliver forgyldt med 71,8 mio. kr. om året.

Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) er stærkt udtilfreds med Astrids Krags håndtering af udligningsdebatten. Benedikte Kiær mener, at regnemodellen bag uspillet er blottet for faglighed. Foto: Linda Kastrup Vis mere Helsingørs borgmester Benedikte Kiær (K) er stærkt udtilfreds med Astrids Krags håndtering af udligningsdebatten. Benedikte Kiær mener, at regnemodellen bag uspillet er blottet for faglighed. Foto: Linda Kastrup

Årsagen er, at regeringen har sat en grænse, som betyder, at alle hovedstadskommuner med et beskatningsgrundlag på over 199.800 kr. pr. borger ikke får del i en pulje på 400 mio. kr.

Køge sniger sig lige nøjagtigt under den grænse.

»Der er ingen faglig begrundelse bag den grænse. Den er 100 procent politisk bestemt. Og det udstiller Astrid Krags manglende seriøsitet eller evne, når hun bortforklarer en finte, der åbenlyst skal tjene egne borgmestre og valgkredse,« siger Benedikte Kiær (K), borgmester i Helsingør Kommune.

Personangreb ærgrer minister

Benedikte Kiær, hvis kommune står til at betale 23,8 mio. kr., har nu fået nok efter den seneste uges afsløringer.

»Enten forstår hun simpelthen ikke stoffet, eller også står hun i spidsen for et historisk teaterstykke af politisk spin,« siger hun.

Astrid Krag ærgrer sig over, at hendes person nu bliver trukket ind i debatten.

»Det er ikke nyt, at de tre borgmestre er utilfredse med regeringens udspil, hvor de skal bidrage mere til de mere trængte kommuner. Det er ærgerligt, at de forfalder til personangreb frem for at argumentere politisk imod udspillet, der vil gøre forskellene mindre i Danmark,« siger hun i skriftligt svar.

Regeringen har flere gange korrigeret fejl i udspillet, ligesom oversigten over, hvor meget kommunerne skal betale eller modtage, er blevet ændret undervejs, fordi den var misvisende.

Fungerende finansminister Morten Bødskov og social- og indenrigsminister Astrid Krag præsenterede den 30. janaur udspillet til en ny udligningsreform. Siden da har regeringen høstet megen kritik for bl.a. at hemmeligholde vigtige oplysninger. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Fungerende finansminister Morten Bødskov og social- og indenrigsminister Astrid Krag præsenterede den 30. janaur udspillet til en ny udligningsreform. Siden da har regeringen høstet megen kritik for bl.a. at hemmeligholde vigtige oplysninger. (Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix 2020) Foto: Liselotte Sabroe

De største anklager har dog været, at regeringen tilgodeser sine egne S-borgmestre på Vestegnen ved at sende en ekstra stor millionbonus for at have mange arbejdsløse indvandrere.

»Det virker som et politisk bestilt arbejde, hvor man vil hjælpe udvalgte socialdemokratiske kommuner,« siger Egedal-borgmester Karsten Søndergaard.

Men Astrid Krag, der har valgkreds i Køge og Lejre, afviser beskyldningerne.

»Jeg kan klart afvise deres spekulationer. Lejre Kommune i min egen valgkreds er en af de kommuner, som skal bidrage mest med udspillet. Ser man på tallene, modtager kommuner med V-borgmestre mere pr. indbygger ved vores udspil end kommuner med S-borgmestre.«