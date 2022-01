Favrskovs borgmester Lars Storgaard (C) har mistet sin kone til kræft.

»Dette er det sværeste Facebook opslag fra mig nogensinde,« skriver borgmesteren på Facebook.

Gennem 42 år har Inge-Merete Juhl Storgaard været hans livsledsager og mor til deres to døtre Christina og Camilla og mormor til Arthur, skriver han.

Inge-Merete Juhl Storgaard blev 64 år og sov stille ind på Hospice Djursland i Rønde torsdag klokken 14.55 efter længere tids kræftsygdom.

»Hun var omgivet af hendes nærmeste. Hun vil altid være højst elsket og dybt savnet,« skriver borgmesteren om de meget triste omstændigheder.

Fredag har Favrskov Kommune også æret Inge-Merete Juhl Storgaards minde på Facebook.

Her har de lagt et billede op af, at de flager på halvt.

»Æret være hendes minde og mange varme tanker til Lars Storgaard og resten af familien,« lyder det fra Jan Kallestrup, kommunaldirektør i kommunen.