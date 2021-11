Kommunalvalget spidser i den grad til i Odense.

Det sås i hvert fald tydeligt mandag eftermiddag, da både Christoffer Lilleholt (V) og Peter Rahbæk Juel (S) havde kaldt på forstærkning fra moderpartierne.

Kort efter klokken 16:00 spankulerede Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen således ned gennem gågaden i Odense og hilste på alle vælgerne bevæbnet med flyers og popcorn.

Og kun én time senere var det Socialdemokratiets statsminister Mette Frederiksen, som var klar med røde roser til selvsamme vælgere, der lige havde fået popcorn af Jakob Ellemann-Jensen.

Begge partiformænd var troppet op for at vinde vælgernes gunst, inden valget skydes i gang tirsdag.

»Vi skal give den en skalle helt frem til valgstederne i Odense lukker. Derfor er jeg her også for at hjælpe Christoffer Lilleholt med at få et så godt valg som overhovedet muligt,« siger Jakob Ellemann-Jensen og tilføjer:

»Der er ikke noget, der kommer af sig selv, så derfor skal vi kæmpe til sidste øjeblik.«

Ambitionen for Venstre-formanden er da heller ikke til at tage fejl af. Odenses næste borgmester skal komme fra Venstre.

Men samme ambition finder man ovre i den socialdemokratiske lejr, der også havde kaldt på det helt tunge skyts lige inden valget for alvor går i gang tirsdag. Nemlig statsminister Mette Frederiksen.

»Det er rigtig vigtigt, at alle går ned og stemmer i morgen, når der er kommunal- og regionsrådsvalg, Jeg håber selvfølgelig, at man vil stemme på Socialdemokratiet i morgen,« siger Mette Frederiksen.

»Jeg er utroligt glad for, at Mette Frederiksen er ovre og give mig og Socialdemokratiet opbakning i dag,« siger Odenses socialdemokratiske borgmester Peter Rahbæk Juel om statsministerens besøg til Odense og tilføjer:

»Jeg har dyb respekt for, at det er vælgerne, som afgør valget, og de skal altså først stemme i morgen, så jeg er super glad for at få opbakning fra Mette Frederiksen i dag.«

Samme glæde kan spores hos Venstres borgmesterkandidat Christoffer Lilleholt, som altså håber, at opbakningen fra Jakob Ellemann-Jensen betyder stemmer tirsdag.

»Det er i den grad nødvendigt med opbakning på alle leder og kanter. Vi er altid glade for at få hjælp og glade for, når der kommer nogle og giver os opbakning i valgkampens sidste timer. Derfor er vi også glade for, at Jakob kom i dag,« siger Christoffer Lilleholt.

Begge borgmesterkandidater må altså siges at have gjort et allersidste ihærdigt forsøg på at vinde vælgernes gunst.

Hvem der i sidste ende løber med sejren og odenseanernes gunst må tiden vise, når valgstederne lukker og stemmerne tælles op.

Meningsmålingerne peger i den grad i Socialdemokratiet og Peter Rahbæk Juels retning, men hos venstre har man ikke kastet håndklædet i ringen endnu.

»Jeg ville synes, at det ville være fantastisk, hvis der kom en Venstre-borgmester i Odense. Det synes jeg, at Odense har fortjent. Man skal tro på det, og nu giver vi den foreløbigt en skalle, og jeg håber, at Christoffer får et fremragende valg. Det synes jeg, at han har fortjent,« afslutter Jakob Ellemann-Jensen.