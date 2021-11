Med bare få dage til kommunalvalget går bølgerne højt – ikke mindst mellem partiernes spidskandidater.

For mens valgkampen lakker mod enden, løfter borgmesterkandidaten fra Venstre i Aarhus, Christian Budde, en pegefinger mod borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Ifølge Christian Budde er den socialdemokratiske borgmester ikke mødt op til en række valgdebatter de seneste par uger. Han kalder det for »et demokratisk problem«.

Faktisk mistænker Christian Budde den siddende borgmester for at køre en strategisk defensiv valgkamp.

Borgmesteren selv har ikke villet stille op til interview, men hans presseansvarlige kalder kritikken for »et desperat angreb«.

Christian Budde rejste først kritikken i et debatindlæg i Lokalavisen Aarhus. Han påpeger, at han kun en håndfuld gange har mødt borgmesteren rundt omkring i kommunen til valgdebatter og andre valgrelaterede arrangementer – ofte har Socialdemokratiet sendt en anden kandidat, siger han.

Da B.T. taler med ham lørdag, uddyber han sin teori.

»Jeg tror, Jacob Bundsgaard spiller sikkert. Hvis han er meget aktiv, så risikerer han at lave fejl. Så fordi han har en stærk base, så kan han holde sig i baggrunden,« siger Christian Budde til B.T.

Til spørgsmålet om, hvordan Christian Budde har overblik over antallet af debatter, som borgmesteren har deltaget i, siger han:

»Jeg har set i min egen kalender og konstateret, at jeg har været til omkring 100 valgrelaterede arrangementer de sidste fire uger. Fem gange har jeg mødt borgmesteren. Ofte har de sendt andre gode kollegaer som Kristian Würtz (S) eller Anders Winnerskjold (S),« siger Christian Budde.

Han synes, det er problematisk, at borgmesteren ikke selv er til stede til debatter, der omhandler komplekse emner, der bekymrer mange aarhusianere. Det har blandt andet været til en valgdebat om klima og miljø på Dokk1 og til en debat om vækst og fortætning.

B.T. har forsøgt at forholde Jacob Bundsgaard til kritikken, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelser. I stedet har borgmesterens presseansvarlige under valgkampen, Malthe Emil Vestergaard, svaret på kritikken.

»Jeg kan konstatere, at Jacob Bundsgaard har været til debatter fortløbende siden september måned og deltaget i omkring en til to debatter om ugen, også så sent som i går aftes. Så kritikken klinger hult,« siger han til B.T.

Christian Budde understreger, at han har respekt for, at Jacob Bundsgaard er en travl mand, der løber stærkt, og som dermed ikke kan være med alle steder. Alligevel mener han ikke, at det er særlig demokratisk, at han flere gange ikke selv er mødt op blandt de øvrige partiers spidskandidater.

»Jeg synes ikke, det er i orden, hvis man ikke i en valgkamp kan få svar fra borgmesteren selv,« siger Chrsitian Budde og fortæller, at han som opposition til borgmesteren også gerne vil ud blandt vælgerne og 'matche' sig mod ham.

Borgmesterens presseansvarlige mener ikke, at Christian Budde har hold i sine anklager.

»Vi har deltaget i forskellige debatter fortløbende, der er dårligt et lokalområde i kommunen, vi ikke har været i. Det er et desperat angreb fra Venstre. Vi har deltaget i flere forskellige debatter med en masse forskellige temaer,« siger Malthe Emil Vestergaard.

Hvorfor er der flere debatter, hvor borgmesteren ikke selv er mødt op?

»Hvordan vi i partiet fordeler, hvem der møder op til debatterne, har jeg ingen kommentar til.«

Spidskandidat for SF i Aarhus, Thomas Medom, mener, det er rigtigt, at borgmesteren har prioriteret færre paneldebatter, end han og Christian Budde eksempelvis har gjort.

»Men det er ikke, fordi han ikke er ude til arrangementer. Som spidskandidat vælger man selv, hvordan man bruger sin tid i valgkampen, og jeg har ingen kritik af, hvordan borgmesteren vælger at bruge sin tid,« siger han til B.T.

Han mener modsat Christian Budde ikke, at det er problematisk, men understreger, at det for hans eget vedkommende er vigtigt at komme ud til det meste, selv de små møder i forsamlingshusene.

»Det er deres valg, hvem de sender til paneldebatterne,« siger Thomas Medom afslutningsvis.

Ifølge Jacob Bundsgaards presseansvarlige kommer borgmesteren ikke selv til at svare på kritikken.