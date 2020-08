Det skal være slut med at snuppe en smøg på de københavnske strande i det gode vejr.

I hvert fald hvis det står til Sisse Marie Welling (SF), der er sundheds- og omsorgsborgmester i København.

- Det er generende - både for de mennesker, der ligger omkring, og for de næste gæster - når de opdager, at de nærmest ligger midt i et askebæger af efterladte cigaretskod.

- Mest af alt er det jo problematisk, at vores børn og unge får den opfattelse, at rygning er en naturlig del af strandlivet på linje med vandkampe, vaffelis, solcreme og sandslotte, siger hun i en pressemeddelelse.

Hun vil stille et forslag i Borgerrepræsentationen om at gøre strandene røgfri.

Hvis forslaget vedtages, kan det føre til, at der blive sat skilte op, som henstiller til, at folk dropper rygning på stranden.

/ritzau/