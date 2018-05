Det er på tide at skride langt hårdere ind over for mængden af biler i Københavns gader.

Det mener hovedstadens teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), der i forbindelse med den årlige redegørelse fra forvaltningen om parkeringssituationen i København åbner op for, at prisen for en beboerlicens fremover kan hæves til 10.000 kroner om året.

»Det er en hån mod alle andre københavnere, at vi som kommune støtter, at du skal have en bil parkeret på offentligt areal. Derfor bør vi sætte prisen for en beboerlicens op til 10.000 kroner,« skriver Ninna Hedeager Olsen i en pressemeddelelse.

Målet skal være, at flere københavnere tager cyklen eller den offentlige transport - og det er nødvendigt med en langt hårdere kurs, hvis det mål skal indfries.

»Hvis man vil parkere sin bil i København, må man betale, hvad pladsen er værd, og det er langt mere end 100 kroner om året. Højere priser vil ifølge analyser, forskning og internationale erfaringer få efterspørgslen på parkering til at falde, og det er nødvendigt med et mærkbart prishop, hvis effekterne skal slå igennem,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Ifølge forvaltningen vil en prisstigning fra de nuværende til 10.000 kroner betyde, at 6.100 borgere helt dropper beboerlicensen. I dag giver københavnerne mellem 100 og 1.175 kroner for licensen alt efter hvilken bil, der er tale om. El- og brintbiler slipper billigst.

'Forvaltningen anbefaler en opjustering fra 1.175 kr. til 10.000 kr. pr. år for at opnå en umiddelbar mærkbar effekt på parkeringspresset samt reduktion af CO2-udledningen,' hedder det i det udkast til en parkeringsredegørelse, som politikerne skal behandle mandag.

Men allerede inden da får forslaget hårde ord med på vejen fra en af borgmesterens politiske modstandere, Jakob Næsager (K). Han er 'skuffet' over de nye tanker.

»Det er et af de mest asociale forslag, jeg har hørt længe. Det vil fremover blive svært for lavindtægtsgrupper i København at få råd til en bil. Det gør det svært at have skiftende arbejdstider og eksempelvis arbejde som sygeplejerske eller politibetjent i en omegnskommune,« siger han, der ikke tror, de rigeste københavnere vil sælge bilen.

»De vil bare få bedre plads til at parkere. Jeg mener ikke, det skal være dyrere at parkere - og jeg synes sådan set allerede, københavnerne via skatten betaler for at parkere på gaden,« siger Jakob Næsager.

Den eneste mulighed for at slippe billigere vil være, hvis man har en el- eller brintbil. Her lægger forvaltningen op til, at man kan slippe med at give 5.000 kroner for licensen.

København har omkring 125.000 offentlige parkeringspladser og yderligere 70.000 private, men i en tid hvor indpendlingen til byen stiger, er der pres på.

Ifølge de seneste tal, som er fra 2016, råder indbyggerne i Københavns Kommune over knap 110.000 biler.